La CGT hace un plenario para debatir los pasos a seguir frente al gobierno

Luego de que los Moyano anunciaran la ruptura con la conducción de la CGT en medio de una interna al rojo vivo, la central obrera realizará hoy un plenario de secretarios generales en el que deberá definir si convoca a un paro general para el mes próximo, aunque algunos dirigentes de los sectores moderados ya sugirieron que la medida de fuerza podría postergarse.



encuentro se hará desde las 9:00 en el Teatro Empire, perteneciente al sindicato La Fraternidad, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1900, en el barrio porteño de Monserrat.



En medio de un clima interno caldeado entre "combativos" y "dialoguistas", en el plenario están confirmadas las presencias los miembros del triunvirato, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, además de los referentes de los grandes gremios conocidos como los "gordos" y los "independientes", pertencientes al bando de los moderados.



Los Moyano no concurrirán y tienen previsto realizar una conferencia de prensa con las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, en la que anunciarían un "plan de lucha" de la Multisectorial 21-F, estructura de gremios opositores que están fuera de la CGT en la que se recostará Camioneros.



En tanto, aún se desconocía si los aliados a los Moyano, que exhiben una postura más "dura" hacia el Gobierno (Canillitas, SMATA, Aeronáuticos y UDOCBA, entre otros) asistirán a la reunión, mientras que se especula con que esas organizaciones sigan los pasos de Camioneros y también abandonen su lugar en el Consejo Directivo de la central.



Por su parte, los dirigentes de los gremios de las 62 Organizaciones Peronistas (UATRE, Federación de Taxistas, Jerárquicos de AFIP, entre otros) debían definir si participarán del encuentro, mientras que los del grupo del MASA (Peones de Taxis, Unión Ferroviaria) ya adelantaron que no asistirán.



En la previa al plenario, el secretario general de UPCN y referente de los "independientes", Andrés Rodríguez, señaló que la CGT mantiene abierta la posibilidad de convocar a un paro general pero puso paños fríos al señalar que una medida de ese tipo se debe analizar durante "un mes o un mes y medio".



En declaraciones a la radio La Red, el jefe del gremio de trabajadores estatales ratificó que la central obrera analiza convocar a un paro general porque "se están dando situaciones que se están agravando", en alusión a la recesión económica que atraviesa el país.



"Ahora se están dando situaciones que se están agravando e indicando la posibilidad de una confrontación. Pero la fecha no es una cuestión a rajatabla: tiene que darse en un sentido en el que la sociedad acompañe, como sucedió el 25 de junio (en el paro anterior de la CGT). Eso hay que trabajarlo, no es solo anunciarlo por la prensa", afirmó Rodríguez.



El sindicalista indicó que "todo este movimiento que tiene que hacer el sindicalismo, y la CGT en particular, implica hablar con sectores sociales, recorriendo las regionales del interior", y agregó: "Es un tema que llevará un mes o un mes y medio de trabajo".



Por otro lado, el jefe de UPCN minimizó el alejamiento del gremio de Camioneros de la central obrera, al señalar que "Moyano ya estaba ido de la CGT".