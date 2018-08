El Ventilador: Algunas opiniones sobre la situación del sistema previsional

El tema fue debatido en el programa El Ventilador y mientras se desandaban los diferentes aspectos sobre el presente y futuro del sistema previsional entrerriano, los ciudadanos comenzaron a opinar a través de las líneas de teléfonos. Los siguientes fueron algunos de los cientos de mensajes que llegaron a Elonce TV

En Entre Ríos hay casi 40 mil jubilados que dependen del sistema previsional provincial. Se trata de un régimen que se sostiene principalmente con los aportes patronales de por lo menos 116 mil trabajadores de las distintas dependencias de la administración.¿Por qué llegó a esta situación el sistema previsional entrerriano y cuáles son los caminos a tomar para achicar el déficit?-"Las pensiones no contributivas deberían revisarse porque hay muchas que no corresponden, se han otorgado políticamente".-"¿Por qué un policía paga impuestos a las ganancias y un empleado de la justicia no? Además entran los gastos de desarraigo en el impuesto".-"Hoy en la provincia se paga el 78 por ciento a los jubilados".-"Para los jubilados, por discapacitados no hay un incentivo. Hay una ley que establece que a los jubilados de la provincia no se les puede embargar el sueldo".-"Todos los jubilados nacionales reclamaron por sus haberes, sobre todo los de menores jubilaciones".-"¿Cómo no va a haber déficit? Si hay jueces jubilados con 200 mil pesos por mes... Si hubiera auditoría ¡La olla que se destaparía!".-"La armonización se realizó cuando la Nación se hizo cargo de los federales. Ahí firmaron Montiel y Lavagna. Se van a ver todos afectados. Cómo en Córdoba. Ley de emergencia previsional. Y se modificó el 82 por ciento, hoy cobran el 75".-"Cristina vetó el 82 por ciento, porque sabía que no lo podía pagar. Nunca prometió `pobreza cero´".-"¿Y el régimen policial no aparece? Tendría que ser especial, como fuerzas armadas, por cuenta de tesorería provincial. Deberían sacarlo de la caja. Lo digo porque es un régimen especial, se retiran muy jóvenes".-"Soy jubilada, quisiera escuchar propuestas de los candidatos, para poder ir a votar".-"¿Por qué si yo aporté 35 años cobro lo mismo que la jubilación sin aportes?".-"Por qué jubilado docente cobra 28 mil pesos. ¿Con qué cargo se ha jubilado? Porque yo no conozco uno que cobre ese monto".-"Los que trabajamos todos los días y nos levantamos 5.30 estamos cansados de mantener gente que nunca trabajó. Si los políticos quieren hacer demagogia, que lo hagan con sus sueldos. Me descuentan 6200 de ganancias y me voy a jubilar porque estoy en edad de hacerlo e iré inmediatamente a un abogado para que no me descuenten más. Entre lo que aporto de jubilación y de impuestos no me conviene trabajar más".-"Hay personas que trabajaron todas sus vidas, desde muy niñas entregadas a familias ricas. Nunca le aportaron nada. La jubilación de Cristina es la reparación histórica más grande y justa que se ha hecho. Una de ellas es mi madre, que trabajó desde los 6 años. Y la señora dice que no trabajaron. Hay millones con esas historias. Una, dos, tres generaciones".-"Recuerden que Cristina vetó el 82 por ciento móvil en 2010".-"Soy jubilado municipal. La caja de jubilaciones tiene una deuda de años con los municipales. La deuda llega a un total de 600 mil pesos por cabeza, más los intereses. Nos empezó a pagar hace un año y nos está dando 5 mil pesos mensual. Tengo 70 años, cuando él me termine de pagar la deuda, la plata va a ir a parar al cementerio. Muchos compañeros han quedado en el camino por esperar la plata. Nos han dicho que la deuda la iban a hacer en 24 meses, pero la están haciendo en 60, no la vamos a llegar a cobrar".-"¿Cuánto tarda en salir un trámite jubilatorio?".-"Reventaron la Caja con las jubilaciones de privilegio. Todos funcionarios de Busti. Y a los pobres gauchos no les firman diciendo que son culpables del déficit".-"Quienes aportamos y cargamos además de los descuentos de ley, hoy compartimos nuestra mutual y beneficios con quienes no aportaron nunca".-"Son todos unos chorros. Mi cuñado está incapacitado y cobra cuatro mil pesos y se jubiló por una aseguradora ¡terrible!".-"Tengo 39 años de servicios como empleado municipal, sin cargo alguno por no ser político, siempre cumpliendo horario. Todos los patrones que he tenido han regalado de todos a los demás y al trabajador, ni boletos de colectivo. Hay mucha jubilación sin aportes".-"¿Qué opinan que se le otorgó la pensión extraordinaria a la concubina del cura Baron? ¿No tendría que hacerse cargo la iglesia, ya que es jubilada del COPNAF?".(Elonce)