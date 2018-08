En Diputados se aprobó la reforma electoral

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto que modifica la legislación electoral y fija la posibilidad de que el Gobernador pueda desdoblar las elecciones · La votación se dio luego de que se aprobara el tratamiento sobre tablas de la iniciativa aprobada en el Senado. Votó a favor la mayoría del bloque justicialista, todo Cambiemos y los dos representantes de bloques unipersonales que estaban presentes.



Navarro comenzó el debate diciendo que se trata de "darle una fecha cierta a las elecciones" y explicó los cuatro artículos que integran la ley.



Enseguida Kneeteman mencionó todos los proyectos que se presentaron para reformar la legislación electoral y sostuvo que "las mayorías legislativas del PJ no lo permitieron".



"Bordet envió un proyecto que reforma la Ley Castrillón y teníamos la sospecha de que ese proyecto iba a ser víctima de las internas del PJ y a naufragar. Así sucedió. Luego los legisladores del partido del Gobierno que tenía las intenciones más manifiestas: adelantar las elecciones y si es así vamos a poder discutir qué provincia tenemos y qué provincia queremos", manifestó.



No obstante, el legislador dijo que "sigue pendiente una reforma política integral".



Luego tomó la palabra José Allende (PJ), quien dijo que "el tema de desdoblar las elecciones sólo está en la cabeza de Keneeteman, ya que el Gobernador está pensando en gobernar para sortear la crisis que generó el Gobierno nacional". Luego acusó a Cambiemos de no haber presentado ningún proyecto de reforma, punto que fue refutado más tarde por su par de Cambiemos, Joaquín La Madrid.



Y finalizo: "La provincia que va a recibir el próximo gobernador será mejor que el país que va a dejar Macri".



Luego el diputado Jorge Monge (Cambiemos) destacó que el proyecto establezca una fecha cierta y sostuvo que "la fecha de elecciones es una competencia que compete al Poder Legislativo. El artículo 45 así lo establece". Tras hacer un repaso por las modificaciones en la legislación electoral y aseveró que "este proyecto, más allá de que guste o no, respeta la Constitución".



Más tarde el diputado Alejandro Bahler dijo entender que "Bordet quiera plebiscitar su gestión" y se mostró de acuerdo con la posibilidad de desdoblar las elecciones".



Luego tomó la palabra el diputado Pedro Báez, quien manifestó su férreo rechazo al proyecto. Tras coincidir con Monge que el Gobernador nunca tuvo la potestad de definir la fecha de las elecciones, y que por lo tanto "no hay nada que devolver".



Señaló que "este proyecto era para facultar al Gobernador a elegir la fecha de las elecciones, pero no a Kisser (senador de Cambiemos que puso como condición para darle luz verde al proyecto que -en el caso desdoblamiento- se fije una fecha precisa)".



Enseguida se preguntó por qué los legisladores de Cambiemos ahora deciden acompañar un proyecto de desdoblamiento que hasta hace días rechazaban y sostuvo: "La respuesta es de manual. El Gobierno nacional se desploma, la figura de Macri es una mochila de plomo".



"No nos pidan una ley para facilitarle las cosas a Cambiemos. Si a ellos ahora tanto les conviene desdoblar, tanto no nos debe convenir a nosotros", aseveró y consideró que "Entre Ríos debe insertarse en un proyecto nacional que devuelva las conquistas que fueron sacadas".



Luego la legisladora María Alejandra Viola (Cambiemos) aseveró a APF que "el adelantamiento no tiene que ver con la figura de un candidato u otro" y le dedicó un extenso párrafo a la gestión de Bordet, que "hizo crecer el empleo público en lugar de incrementar el privado".



Tras las alocuciones de Artusi y Zavallo, que se manifestaron en favor de la iniciativa, pidió la palabra el diputado Gustavo Guzmán, que preside el PJ Paraná y adelantó su fuerte rechazo al proyecto: "Durante 236 días van a tener en velo a los entrerrianos hasta saber cuándo se va a votar".



"Estamos toqueteando una ley en vísperas de elecciones y no voy a acompañar porque considero que hay un beneficiario, que precisamente no es el PJ. Le estamos haciendo un favor a Cambiemos", manifestó, al tiempo que cuestionó los "permanentes acuerdos entre el Gobierno de Bordet y el de Macri".



Navarro le respondió que "no se benefició a nadie, simplemente se pusieron reglas de juego".



Luego tomó la palabra Rotman y después lo hicieron cinco diputados más, pero no todos pudieron hablar porque, en el marco de una maniobra poco clara, se votó antes.



Los tres diputados que manifestaron su rechazo al proyecto fueron Báez, Guzmán y Báez, pero al momento de la votación al menos dos de ellos no estuvieron en el recinto. Tampoco estuvieron otros que habían manifestado su acompañamiento. El diputado Troncoso se retiró dos horas antes de la votación.