Rechazan la excarcelación de José López en la causa por los bolsos con dinero

Los jueces Ricardo Basilico, José Michilini y Adrián Grünberg le negaron el beneficio al ex funcionario, que estuvo casi dos años detenido en el Complejo Penitenciario Federal antes de ingresar al "Programa de Protección de Testigos" por declarar como "arrepentido" en la causa de los cuadernos.



Los magistrados consideraron que los aportes que el ex secretario de Obras Públicas hizo en el caso por los cuadernos sobre la corrupción durante la gestión kirchnerista "no puede influir en estas actuaciones como para conmover la prisión preventiva decretada".

López había solicitado este mismo martes su excarcelación ante el Tribunal, que tenía 24 horas para resolver este pedido, tras requerir la opinión del fiscal Miguel Ángel Osorio.



En la resolución, los jueces explicaron que Osorio ya le había negado la libertad el 3 de mayo pasado, y que "nada ha variado en la situación" del detenido desde aquel entonces.



"Cabe agregar, además, que en la actualidad se viene desarrollando el juicio oral y público, por lo que no habrá de transcurrir mucho tiempo para que se defina la situación procesal del encartado", resaltaron.



En el planteo, la defensora oficial del ex funcionario, Pamela Bisserier, había recalcado que su representado declaró como "arrepentido" en la causa de los cuadernos que escribió el chofer Oscar Centeno.



López está detenido desde junio de 2016, cuando la Policía Bonaerense lo encontró arrojando bolsos con casi nueve millones de dólares al interior de un convento de General Rodríguez.



A partir de allí, se reactivó la denuncia que pesaba en su contra desde 2008 por presunto enriquecimiento ilícito.



Días atrás, el ex secretario declaró ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos y allí se convirtió en imputado colaborador por la información que reveló sobre los sobornos que supuestamente recibían funcionarios públicos durante el kirchnerismo.



Pero, según López, eso no está vinculado con el dinero que él llevó aquella madrugada al convento de General Rodríguez, y si bien se desconoce a quién se lo atribuyó, dijo que provenía de "la política".



Actualmente está incluido en el programa de testigos e imputados colaboradores que depende del Ministerio de Justicia, porque dijo tener miedo tras su declaración.



"La regla general es la libertad del acusado durante el juicio y sólo excepcionalmente podrá ser privado de ella", sostuvo Bisserier en su escrito, en el que también recordó que López lleva detenido en prisión preventiva más de dos años y dos meses.



"Mi defendido se ha comprometido en extremo a colaborar con la Justicia luego de haber logrado hacer frente a los temores que lo mantenían en silencio", agregó en el escrito.

NA