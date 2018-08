Macri recibió a rectores y les transmitió que "el techo del 15 % ya no existe"

El presidente Mauricio Macri recibió hoy en la Casa Rosada a rectores de universidades públicas y, en medio del conflicto por la paritaria con los docentes de las casas de altos estudios, subrayó que "el techo del 15 por ciento ya no existe"."El Presidente describió la situación de un país que está atravesando una tormenta económica y financiera importante, con el conjunto de los argentinos trabajando para que eso no se transforme en una crisis", sostuvo el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.En diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, el funcionario nacional se refirió al conflicto por la paritaria con los docentes universitarios y admitió que "el número final del acuerdo obviamente no va a ser 15 por ciento, sino más".A la vez, el titular de la cartera educativa anticipó que le ofrecerá a los gremios docentes universitarios "cláusula de revisión", aunque aclaró: "Tenemos que ser muy imaginativos junto con los gremios en asociarnos para dar por finalizada esta desavenencia salarial que tenemos y poner el mayor esfuerzo en este marco de restricciones que explicó el Presidente para poder hacer la mejor oferta salarial".Finocchiaro destacó que del encuentro llevado a cabo en el Salón Eva Perón participaron rectores "de distintos signos políticos e ideológicos".Por su parte, el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, contó que el jefe de Estado "dijo que iba a hacer el máximo esfuerzo para llegar a la solución a la paritaria del sector docente y los no docentes", al tiempo que señaló que "el techo del 15 por ciento ya no existe".En tanto, insistió en que el mandatario "hizo una descripción muy realista sobre la situación que enfrenta el país desde el punto de vista económico"."El Presidente indicó que el sistema de educación superior es clave para el desarrollo nacional", manifestó por su parte el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri.El también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional remarcó que los representantes de las casas de altos estudios plantearon que "todo el sistema universitario está trabajando en un plan estratégico de desarrollo de la educación superior ocupando todo el territorio nacional"."Le reiteramos que esto lo tenemos que hacer con los docentes y la situación salarial tiene que estar resuelta", destacó Juri, quien señaló que Finocchiaro aseguró que el Gobierno se "va a sentar con los gremios hasta que tengan una solución razonable".El encuentro en Casa Rosada se dio en medio del reclamo salarial de los docentes universitarios, que realizaron en las últimas semanas varias medidas de fuerza, entre las que se destacaron las clases públicas en la Plaza de Mayo.De hecho, antes de la reunión de Macri con los rectores, este martes tuvo lugar una clase de Química Orgánica frente a la Casa Rosada dictada por una profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.Además de Barbieri y Juri, del encuentro también participaron los rectores de las Universidades de Lomas de Zamora, Diego Molea; de Rosario, Héctor Floriani; de La Matanza, Daniel Martínez; de Mar del Plata, Alfredo Lazzaretti; de Hurlingham, Jaime Perczyk; de San Luis, Félix Daniel Nieto Quintas; de Cuyo, Daniel Pizzi; del Nordeste, María Delfina Veirave; y de Luján, Antonio Lapolla; entre otros.Junto a Finocchiaro estuvieron además la secretaria de Políticas Universitarias, Danya Tavela; el secretario de Gestión Educativa, Manuel Vidal; y el director nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado, Pablo Domenichini.