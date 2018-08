Bordet gestiona mecanismo para no detener obras del Fondo de la Soja

La Liga de Intendentes Justicialistas le expresó al gobernador Gustavo Bordet su preocupación por la decisión del gobierno nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario que estaba destinado a obras en los municipios. El mandatario reveló que junto a sus pares de otras provincias está gestionando "un mecanismo supletorio que garantice que no se detengan las obras".



Acompañado por el ministro de Economía, Hugo Ballay, y por el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, Bordet habló de la "contracción de la actividad económica", y de los "recortes de programas y de recursos" lo cual "vemos con mucha preocupación porque indudablemente van a impactar en la provincia", expresó.



Durante el encuentro, los jefes comunales del peronismo expresaron su preocupación por la eliminación del Fondo Federal Solidario mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia que quita los recursos con los que contaban la provincia y los municipios para realizar obra pública.



"La eliminación del Fondo Federal Solidario, o fondo de la soja, como se lo conoce, nos impacta en 1700 millones de pesos. Todo esto era para hacer pública, no para gastos corrientes. Todo esto iba para hacer obras y obviamente se verán resentidas", detalló Bordet.



En esa línea contó que mantuvo diálogos con las autoridades nacionales "para ver de qué forma se puede restituir el fondo o por lo menos encontrar un mecanismo supletorio que garantice que no se paren las obras, porque esto tiene que ver con pequeñas obras en los municipios pero que para el vecino son grandes", que "al quitarse este fondo se ven desfinanciadas".



En ese sentido, Bordet sostuvo que la estrategia frente a este escenario recesivo será "garantizar la obra pública en la provincia con financiamiento propio o internacional, porque esto genera calidad de vida y empleo; garantizar la salud de la población sosteniendo los programas, incluso los que eran nacionales, y profundizar la contención social de los sectores más vulnerables que son los más afectados".



El mandatario entrerriano reveló finalmente que "por otro lado trabajamos junto al sector privado para poder desarrollar o por lo menos sostener la actividad económica y que no se generen despidos y desempleos".