Cristina dijo que Bonadio les secuestró "bandas y bastones presidenciales"

La ex mandataria volvió a cuestionar de esta manera los operativos que se realizaron en su vivienda en el marco de la causa por las supuestas coimas en la obra pública pagadas durante su gestión.



"Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadio de mi casa de El Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite. #ArgentinaSinEstadoDeDerecho", subrayó la senadora nacional en su cuenta de Twitter.



En este lugar, los efectivos policiales encontraron además varios objetos de valor como cartas escritas por el prócer Don José de San Martín a su amigo Bernardo O Higgins, un prontuario del ex presidente radical Hipólito Yrigoyen y pinturas de artistas como Marta Minujín.



Durante el allanamiento, que solo en este domicilio duró cerca de tres días, los agentes encontraron también documentación con datos sobre Bonadio, la familia del fallecido fiscal Alberto Nisman y algunos dirigentes políticos.



Los trabajos en el lugar comenzaron el viernes por la tarde y continuaron el sábado y domingo siguiente, ya que en varias oportunidades tuvieron que suspenderse por falta de luz natural.



Este lunes, Cristina Kirchner denunció que los efectivos policiales que inspeccionaron su departamento en el barrio porteño de Recoleta dejaron un "tóxico de contacto" que habría afectado a las empleadas que trabajan en la vivienda.



A través de su abogado, Carlos Beraldi, la ex jefa de Estado presentó una denuncia penal y en el Consejo de la Magistratura contra Bonadio por las supuestas "ilegalidades" en los allanamientos.



Los operativos ordenados por el juez federal también incluyeron la casa de la senadora Kirchner en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.