Presentarán un proyecto de reforma de la ley orgánica del Colegio de Abogados

"Nuevos fueros y derechos fueron surgiendo. Hay elementos que se han introducido en la sociedad para bien y hay distintos aspectos que tienen que ser contemplados", señaló el mandatario.



El gobernador Bordet, acompañado por la ministra de Gobierno, Rosario Romero, recibió este martes en el Salón de los Gobernadores de Casa de Gobierno al presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Enrique Martínez, e integrantes de dicha entidad.



Al respecto, Bordet aseguró que "es muy importante contar un nuevo marco regulatorio y legal de la ley orgánica del Colegio de Abogados que supere un decreto ley de un gobierno no democrático. La sociedad y las instituciones cambiaron. La Nación tuvo su reforma y también la Constitución en Entre Ríos. Nuevos fueros y derechos fueron surgiendo. Resulta importante que el Colegio de Abogados haga la propuesta de tener una nueva ley que regule y reglamente la actividad".



"Se lo trabajará primero desde el Poder Ejecutivo, con el compromiso en conjunto. Estaremos viendo cómo nos ponemos de acuerdo en el texto definitivo, pero sí el compromiso de elevarlo a la Legislatura fruto del consenso. Esto es lo que realmente necesitamos a veces los que tenemos la obligación de gobernar. Nosotros no podemos unilateralmente definir cuál es el marco regulatorio, sino que tiene que surgir de las mismas entidades. En este caso es importante que el Colegio haga el planteo", dijo el gobernador tras instruir a la ministra de Gobierno "que ya lo empiece a trabajar".



Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Enrique Martínez, comentó que solicitaron una audiencia con el gobernador Bordet para presentarle "un proyecto de reforma de la ley orgánica del Colegio de Abogados de Entre Ríos, que es innovador. Se adecua a la reforma constitucional de 2008. Estamos regidos por un decreto ley de 1956, de un gobierno militar, donde también la población de abogados era muy chica puesto que sumaban 200 o 250. Hoy tenemos en todo el territorio un total de 4.200 abogados y necesitamos adecuar a la realidad y a la Constitución".



Luego sostuvo que se necesita consenso para que salga esa ley. "Estuvimos hablando con el gobernador que se necesitan los consensos. Creo que en esta Legislatura, y con el gobernador, puede lograrse".



"Dada la cantidad de matriculados tenemos que expandirnos y ser una institución participativa, democrática, que contemple la presencia de las minorías y de géneros, de antigüedad en la matrícula y también de distribución territorial. Nuestro colegio es provincial y la realidad de Gualeguaychú, San José de Feliciano, Paraná y de Concordia no es la misma y tenemos que incorporar en una institución todos los pareceres y necesidades de estos abogados", acotó.



A su turno, la ministra Romero sostuvo que "a 62 años de su creación, el Colegio de Abogados de Entre Ríos haya traído una ley que innova sobre su conformación, que mejora sus criterios democráticos internos, es celebrado por el gobierno provincial".



La ministra precisó luego que "el gobernador ha dicho que este proyecto será enviado a la Legislatura, obviamente vamos a analizarlo como proyecto del Ejecutivo y como tal será enviado a la Legislatura porque consideramos que es muy buena la iniciativa de un colegio profesional el de revisarse a sí mismo y de mejorar como está estructurado. Toda mejora tiene que ver con la incorporación de estos nuevos derechos".



Más adelante, Romero manifestó que la "presencia del Colegio de Abogados en gobierno es significativa. Primero porque la entidad está cumpliendo 62 años en la provincia, y segundo por esta conquista de derechos que ha existido desde la recuperación democrática de 1983 en adelante, pero especialmente en la provincia de Entre Ríos porque hace 10 años tuvimos una reforma constitucional que incorpora masivamente nuevos derechos y diría que mejora el diseño del Estado entrerriano".



A modo de cierre, la ministra de Gobierno aseguró que "en esa mejora institucional, los colegios profesionales especialmente tienen importancia porque el Estado delega en ellos un control de policía sobre sus profesionales y cumpla funciones esenciales al funcionamiento de las instituciones democráticas y de colaboración permanente con los Estados, además de agrupar a sus asociados".