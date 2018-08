AGDU se prepara para participar de la Marcha Federal Universitaria

La movilización, que promete ser multitudinaria, partirá desde el Congreso y llegará al Palacio Pizzurno, sede del Ministerio de Educación de la Nación. "Desde AGDU vamos a fortalecer la marcha a Buenos Aires y para eso va a estar disponible un colectivo de 40 plazas para movilizar a docentes", se informó desde la comisión directiva del gremio que nuclea a la docencia universitaria entrerriana.



La participación en la marcha se enmarca en la continuidad del paro de actividades resuelto por AGDU, que se extenderá hasta este viernes 31 de agosto. Ese día el gremio se reunirá para evaluar cómo prosigue el plan de lucha en caso de que no haya novedades en las negociaciones entre el Gobierno nacional y las federaciones de docentes universitarios.



"Vamos a analizar cómo sigue la defensa del presupuesto universitario y del salario docente en caso de que permanezcan esos valores tan lejanos a la inflación que ayer volvió a ofrecer el Gobierno nacional", expresaron al respecto.



Es que el miércoles habrá un nuevo encuentro entre las autoridades nacionales de Educación y las federaciones Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fagdut, Fedun y UDA, para continuar las negociaciones salariales que se retomaron este lunes, cuando el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, ofreció a los docentes universitarios el adelanto a septiembre del 4,2% que faltaba para alcanzar un aumento del 15%. Tras esa reunión, Finocchiaro dio una conferencia de prensa donde informó acerca de la propuesta pero además aseguró que "no hay desfinanciamiento ni ajuste en la universidad pública".



"Entendemos que lo que transmitió a la prensa no se ajusta a la realidad", cuestionaron desde AGDU. "Por eso consideramos que la defensa de la universidad pública tiene que seguir adelante", remarcaron. "Continuamos con el paro hasta el 31 de agosto y el viernes evaluaremos la situación y la continuidad de la lucha".