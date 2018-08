La CNRT controló más de 13 mil vehículos en diferentes provincias

El Ministerio de Transporte de la Nación, por medio de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ?CNRT-, realizó 13591 controles a vehículos desde el 20 al 26 del corriente mes en todo el país, con el objetivo de asegurar el tránsito en las rutas del país y evitar accidentes. En el Chaco, un colectivo fue retenido en un procedimiento realizado en el día de ayer en el peaje del Puente General Belgrano, sobre la ruta nacional N°16. Transportaba 46 personas sin ninguna medida de seguridad. En tanto, un camionero fue inhabilitado por alcoholemia positiva.El Ministerio de Transporte de la Nación mediante la CNRT reforzó sus controles, realizando un total de 13591 inspecciones entre el 20 y el 26 de agosto. En los operativos montados por el órgano de control, se labraron un total de 724 infracciones y 161 vehículos fueron retenidos. Las principales irregularidades detectadas fueron: licencia profesional de conductores vencidas o falta de la ellas, falta de seguro, revisión técnica vencida, y diferentes motivos en materia de seguridad. Además se efectuaron 699 controles de alcoholemia, corroborando un caso positivo en la provincia de Corrientes a un conductor de camiones.Uno de los hechos más destacados en la semana fue que el cuerpo de inspectores de la CNRT de la delegación Chaco retuvo a un vehículo que realizaba servicio de turismo y que no contaba con habilitación. El hecho ocurrió el domingo sobre el puente General Belgrano, mientras que el organismo de control realizaba un operativo especial. El colectivo transportaba a 46 personas (4 de ellos eran menores) y sólo tenía asientos para 42. Entre las múltiples faltas detectadas, los fiscalizadores descubrieron que no tenía revisión técnica, medidor de velocidad, cinturones de seguridad ni lista de pasajeros. Tampoco el conductor se encontraba en regla, ya que no tenía licencia profesional nacional ni libreta de trabajo.En tanto en la capital de San Juan se detectó que un vehículo tipo combi estaba realizando un ascenso de pasajeros en una plaza de las inmediaciones a la estación terminal, por lo que se intimó al conductor a ingresar a la terminal para su fiscalización.En los controles se pudo verificar que no estaba habilitada, el chofer no poseía licencia profesional, no contaba con el medidor de velocidad y no poseía lista de pasajeros, determinando que se trataba de un vehículo ilegal.Los operativos cerrojos dispuestos por regiones mejoraron la cantidad de fiscalizaciones. Por ejemplo, en la zona CABA-AMBA de la provincia de Buenos Aires se realizaron 2.493 controles. En tanto en Rosario se hicieron 1.012, Santiago del Estero 936 y en Córdoba 925.El Director Ejecutivo de la CNRT, Lic. Pablo Castano, aseguró: "al realizar un control genuino y eficaz mejoramos la calidad de los servicios, además de cumplir con nuestro objetivo primario: salvar vidas, optimizar el sistema de transporte y evitar accidentes".Respecto al colectivo ilegal detectado, afirmó: "No vamos a perdonar a quienes no cumplan con las normas. Nuestra línea de gestión es fiscalizar todos los vehículos posibles, aplicando los protocolos respectivos en forma integral".De este modo y con este nivel de exigencia, la CNRT trabaja cada día en pos de evitar accidentes y garantizar la seguridad en los viajes.