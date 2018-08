La reforma electoral ingresa a Diputados y podría tratarse sobre tablas

La Cámara de Diputados está convocada a sesionar a las 18. La iniciativa tomará estado parlamentario y "las alternativas, como cualquier proyecto, son que se remita a la comisión que corresponda, que en este caso serían las de Asuntos Constitucionales y Legislación General (ambas presididas por Lara), o que haya consenso suficiente como para que pueda ser tratado sobre tablas", explicó el diputado Diego Lara. Para este último caso, se necesitan los dos tercios.



"Entiendo, de acuerdo al avance en cuanto al nivel de consenso que ha habido hasta ahora, que puede llegar a ser posible la segunda alternativa, es decir la posibilidad de tratarlo sobre tabla", arriesgó. De todos modos, "de no ser así, no creo que demore mucho su tratamiento porque ya se ha venido discutiendo".



El proyecto de reforma electoral abreviada, que finalmente aprobó el Senado, establece una fecha fija para las elecciones si se convocan separadas de las nacionales. A su vez, los senadores acordaron no establecer por ley la integración de las minorías para los cargos legislativos, sino que lo haga cada partido a través de su propia carta orgánica.



"El gobernador instruyó a los legisladores para que logren el consenso suficiente para el tratamiento del proyecto. Si bien la aspiración del gobierno provincial, a través de la ley que mandó el gobernador en su momento, era una reforma integral al régimen electoral de la provincia, no se impuso forzadamente, independientemente que el oficialismo tiene mayoría en ambas Cámaras, sino que se dialogó. Y el Senado, que fue quien tuvo la ley en su momento, optó por esta alternativa de reforma parcial, que es solamente abordar la cuestión de la convocatoria, fecha fija", repasó el legislador, quien adelantó el acompañamiento del bloque oficialista al proyecto.



Cambiemos acompañará



La diputada Gabriela Lena, aseguró que el bloque opositor "respetará el consenso alcanzado en Senadores" y estimó que la iniciativa será tratada sobre tablas



"Vamos a acompañar el proyecto, tal y como se acordó en Senadores", dijo la Diputada. No obstante, aclaró: "No hemos cambiado de opinión como bloque y seguramente vamos a decir algo al respecto en la sesión del martes".



También admitió que "por el nivel de consenso que se alcanzó, y por el apuro que existe para que esta ley salga, lo más probable es que se trate sobre tablas".



Por último, Lena adelantó que la semana entrante desde el bloque Cambiemos ingresarán un proyecto de reforma electoral integral "para que más adelante sea tenido en cuenta". "Entendemos que este no es suficiente y queremos cumplir con nuestro deber", dijo. (APF)