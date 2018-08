Bordet y Frigerio entregaron viviendas para docentes y del Programa Hábitat

"Este acto ratifica un compromiso de trabajo que tenemos en conjunto con el gobierno nacional entendiendo que no hay ningún interés ni personal ni político que pueda ser superior al interés general que en definitiva es el bien común de la gente porque para eso nos eligieron, para eso trabajamos todos los días, le ponemos el esfuerzo y estamos aquí hoy todos reunidos", dijo el gobernador.



Bordet dijo que "más de 80 familias pueden concretar un anhelo, un sueño, como lo es tener su propia vivienda, un derecho constitucional que muchas veces queda retrasado o relegado y que quienes estamos ejerciendo funciones de gobierno representa una de las preocupaciones constantes para poder permitir que más familias puedan seguir teniendo acceso a la vivienda propia y cumplir así con ese precepto constitucional".



Por eso, "a todos los adjudicatarios de las viviendas y sus familias desearles que no sólo disfruten de la vivienda sino que puedan construir en esta unidad habitacional su familia, que en el seno de la vivienda puedan ver realizados sus proyectos a futuro, que puedan ver crecer a sus hijos, que la salud acompañe siempre a este crecimiento y todas las bendiciones es necesarias para que puedan desarrollarse con paz y prosperidad cada uno de los días que habiten estas viviendas", señaló. Obras de saneamiento y gas natural para Ramírez Más adelante el mandatario aseguró: "Estar aquí hoy ratifica el compromiso de trabajo que llevamos adelante con el intendente Vergara desde el primer día de gestión viendo cuales son las prioridades que la ciudad tiene y cómo logramos articular políticas públicas que vayan generando una mejor calidad de vida a los vecinos".



"Así fue que el intendente marcó como obra prioritaria el traslado de las lagunas porque generaba problemas sanitarios y ambientales a los vecinos de la ciudad, fue así como nos pusimos a hacer el proyecto, una vez terminado el proyecto lo licitamos y hoy la obra se está ejecutando", mencionó Bordet.



"Del mismo modo, me planteaba la necesidad de poder avanzar hacia la segunda etapa de gas natural que lo vamos a incorporar en el Presupuesto, acá hay legisladores provinciales de los dos partidos y sin lugar a duda vamos a estar trabajando para el año 2019 en el proyecto de la obra de gas", completó.



Por su parte, el ministro del Interior aseguró: "Hoy es una fiesta para estas 82 familias que arrancan una nueva vida". A su vez, entendió que "va a haber más obras con el ahorro que generó el intendente y su equipo en la construcción de viviendas: de cloacas, de agua potable, de la luz, del cordón cuneta, del mejoramiento de las calles en el barrio El Tanque. Son los fondos que vuelven a la gente de la mejor manera".



"Hoy estamos terminando prácticamente todos los consorcios de la provincia y nos tenemos que sentir orgullosos del trabajo que hicimos y hoy son realidad para la gente", remarcó Frigerio que, por último, sostuvo que "la obra pública tiene que ser sinónimo de esto: de un día de alegría, de sol, de funcionarios de distintos espacios políticos reunidos todos juntos trabajando para el bienestar de la gente". Mejorar la calidad de vida de los entrerrianos Tras expresar su satisfacción por la entrega de nuevas viviendas para docentes, el presidente de IAPV, Marcelo Casaretto, compartió "la alegría que significa este momento para cada adjudicatario" y afirmó que poder contar con la casa propia "es un alegría inmensa, que no tiene comparación, porque acceder a una vivienda constituye el hogar, fortalece la familia y consolida la comunidad. Este es un punto de arranque para cualquier familia y sé que la van a valorar y cuidar".



"Nuestro compromiso es tratar de hacer más viviendas y dar más respuestas a la gente que lo necesita", enfatizó y agregó: "A lo largo y ancho de la provincia hay obras que estamos ejecutando junto con los municipios y el gobierno nacional. Pero además, el gobernador Bordet dispuso la afectación de fondos provinciales con el programa Primero tu Casa que nos permite dar respuestas en otros lugares de la provincia".



En ese sentido, el funcionario señaló además que "a través de estos planes habitacionales que lleva adelante el gobernador Gustavo Bordet, se trabaja en cada rincón de la provincia para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos", y pidió a los beneficiarios que disfruten y cuiden las casas y tengan las cuotas al día, "para que en un futuro otros habitantes puedan tener la misma posibilidad de hacer realidad este sueño". Aportes Durante la actividad, la provincia entregó un aporte de 369.000 pesos a las autoridades del Hospital Nuestra Señora del Luján destinado a la adquisición de un autoclave. Además el club deportivo Nobleza recibió 129.000 pesos para la adecuación del Salón de Usos Múltiples.



En la actividad también estuvieron presentes el intendente de la ciudad, Gustavo Vergara, y el viceintendente, Roberto Riffel; los ministros de Gobierno, Rosario Romero, de Economía, Hugo Ballay, y de Planeamiento, Luis Benedetto; legisladores nacionales; el senador provincial Omar Schild; el diputado provincial Jorge Daniel Monge; la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó; el coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Especiales (UEPE), Luis Méndez Casariego; la directora del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro), Claudia Gieco; secretarios del Poder Ejecutivo, presidentes comunales de localidades vecinas; y concejales.