El Decano de la Facultad de Salud cuestionó la modalidad de las protestas

"Desde la Facultad sacamos un documento donde apoyamos toda la lucha de las universidades nacionales públicas y reivindicamos su rol en la sociedad", expresó Pepe e indicó que desde el Decanato se apoyaron distintas medidas, como "reuniones de centros de estudiantes, asambleas, expresiones en las calles contiguas a la Facultad, charlas de concientización".



Pero inmediatamente aclaró que si bien considera que "los docentes tienen todo el derecho a hacer paro", les solicitó "que busquen estrategias para que los alumnos no pierdan el año".



"Tratemos de asegurarles a los alumnos que no pierdan el año. Porque estas carreras profesionalistas necesitan cursado de las prácticas", explicó. Contra las tomas Por otro lado, el Decano se manifestó en contra de las tomas de casas de estudios por parte del alumnado. "No acordamos con las tomas de las Facultades. Desde la gestión, en este doble rol de docente pero también de Decano, voy a defender los derechos de los estudiantes de no perder el año", subrayó al respecto.



"Al hacer un análisis, muchos coincidimos en que después de paros drásticos o de mucho tiempo, hay una deserción increíble de los alumnos. Esta crisis universitaria nos pone en alerta, no sólo por la situación presupuestaria de la Universidad, sino también por la situación de muchos de nuestros estudiantes", argumentó.



También remarcó: "Yo no quiero que los alumnos se vayan a la universidad privada, los que puedan, y los otros dejen de estudiar. Así que yo voy a defender la universidad pública dentro de la universidad".



En declaraciones a APF, advirtió: "También hay cuestiones radicalizadas y politizadas y aspectos partidarios que están incidiendo y que seguramente van a seguir apostando al conflicto". En ese sentido, apuntó: "Lo que el Consejo Directivo me ha pedido es que represente a todas las opiniones, incluidas estas personas que están radicalizadas, que paran y toman instituciones porque creen que es la única forma. Yo respeto su postura, pero no acuerdo con ellos. Porque hay que tratar que no se afecte a los más débiles y los alumnos de menores recursos pueden llegar a perder el año", finalizó.