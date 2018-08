Productores levantaron el reclamo de la autovía pero continuarán con asambleas. La determinación fue tomada tras la reunión con el senador nacional Alfredo De Angeli y otras autoridades. Los productores no descartan medidas más severas en caso de incumplimiento.



En diálogo con Diario Río Uruguay uno de los productores autoconvocados, Martin Cornalo comentó que "valoramos la reunión con el senador nacional, Alfredo De Angeli como positiva; al igual que las conversaciones que hemos tenido con el diputado Bahler y el senador provincial, Piana".



Cornalo detalló que el senador De Angeli se comprometió a "seguir de cerca nuestro reclamo y ya nos coordinó una reunión con el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, que será el próximo martes 4 de septiembre en Buenos Aires".



Por otra parte, la semana pasada "por gestión de Piana logramos un encuentro con la ministra Romero en la capital provincial donde se estableció muy buen dialogó y predisposición".



En ese marco, los productores autoconvocados decidieron levantar el reclamo que había llevado a la autovía 14, frente al Parque Termal de Chajarí, "como un gesto de buena voluntad de nuestra parte. Somos un grupo joven que queremos hacer las cosas bien y queremos apostar que con el diálogo vamos a lograr que se solucione nuestro reclamo, de hecho nos sentido muy conforme con lo que hemos obtenido hasta acá", precisó.



De esta manera, "continuaremos las asambleas para ir manteniendo informado sobre lo que se va obteniendo, que serán los miércoles a las 18 horas, en el mismo lugar de la autovía".



Sin embargo, el joven productor no descartó medidas de fuerza más severas en el caso de que las promesas no se cumplan, "queremos creer en la palabra pero en el caso de que así no fuera la asamblea determinará no solo nuestro retorno a la ruta sino medidas ya más extrema a seguir". "Armen un partido y ganen una elección" Esa fue la frase que tuvo el senador nacional, De Angeli en el encuentro que mantuvo en la autovía 14 con los productores el pasado viernes y dieron mucho que hablar, pero Cornalo enfatizó "consideramos que eso fue en el marco de un cruce que mantuvo con Silvestri, pero preferimos quedarnos con el gesto de buena voluntad de querer ayudarnos hoy que le toca estar desde otro lugar pero que supo estar de nuestro lado".



"Si me preguntan a título personal pienso que fue una contestación desafortunada para una persona de la embestidura que hoy representa, pero insisto preferimos quedarnos con su palabra y el gesto de querer ayudar", concluyó el entrevistado.