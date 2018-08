La ministra de San Luis puso su renuncia a disposición

Política Una ministra de Educación se filmó después de haber fumado marihuana

El video, que se viralizó por la redes sociales, mostraba a la propia ministra relatando que estaba en Holanda de viaje de luna de miel con su marido y que fumaron marihuana en una salida nocturna."Todavía acá tengo medio porque era un churro enorme. Gracias a Dios fumé muy poquitito porque me fui a Marte. Perdí el control absoluto de mi cuerpo y de mi cabeza", se la escucha decir. También cuenta que en pocos minutos gastó "7.000 pesos en pelotudeces; semillas, juguetes para las nenas, regalitos, alguna cosa más para llevar y nada más".Cabe señalar que la propia funcionaria habló este lunes a la mañana con la prensa y dijo que está "a la espera de lo que decida el gobernador, no he hablado con él todavía".También denunció que desde hace dos meses comenzó a ser extorsionada con el robo de fotos íntimas de su celular y computadora, pero admitió que todavía no hizo la denuncia.