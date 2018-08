Siguen las "tomas" en las facultades de la UNER

En Trabajo Social



"Estamos resistiendo en el cuarto día de esta medida de fuerza que decidimos respecto a las políticas de recorte y los compañeros de todas las agrupaciones e independientes y de todas las carreras que se dan en esta facultad, estamos sosteniendo esta toma", dijo aValentina Aldecoa, dirigente estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación.En tal sentido, contó que "se hacen las cuatro comidas y se mantiene la limpieza del edificio con la ayuda de los compañeros no docentes que siguen trabajando. Hay que poner el cuerpo para poder sostener esto".La estudiante mencionó que la toma "se sostiene por una asamblea permanente de estudiantes, en la que también tienen voz los docentes y otra parte de la comunidad universitaria y todos los días a las 18 se realiza una asamblea para ver cómo se sigue adelante con esta medida de fuerza"."La intención es conseguir cambios concretos dentro de lo que es la educación pública y efectivamente la educación terciaria y universitaria", agregó.Por otra parte, Aldecoa explicó que "en la Facultad de Trabajo Social la toma es general, no se están desarrollando tareas administrativas ni docentes, en cambio en nuestra facultad tenemos cuatro edificios y se decidió hacer la toma en el ubicado sobre calle Buenos Aires. La parte administrativa está funcionando con normalidad, la gestión de la facultad está acompañando la toma y los otros dos edificios que tienen aulas están cerrados".Finalmente los alumnos de la toma reiteraron el pedido de donaciones, "no solamente de comida sino de cualquier elemento de limpieza. En el edificio siempre hay alguien para recibirlos" y atento a que el miércoles pintarán un mural piden "pinturas y pinceles".Por su parte, dos estudiantes de la Facultad de Trabajo Social que participan de la toma, indicaron que "estamos sosteniendo esto que se inició el miércoles de la semana pasada, y programando muchas actividades"."Las cátedras no están dando clases, hay encuentros de discusión política que organizan algunos equipos pero no sigue la regularidad del año académico, prima el debate político sobre la situación nacional, el presupuesto y la organización de la facultad", indicaron finalmente.