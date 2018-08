Legisladores nacionales apoyaron el reclamo de los trabajadores de IAPV

Los trabajadores del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) continúan en estado de asamblea permanente en rechazo a la decisión del gobierno nacional de recortar presupuesto destinado a la construcción de viviendas sociales.Con el apoyo de los diputados nacionales Mayda Cresto, Julio Solanas y Juan Manuel Huss, junto al presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, encabezaron una medida de protesta frente a la sede del organismo."Hace un mes que estamos de asamblea permanente, convocamos a legisladores de todas las fuerzas políticas para que no se vote el recorte a este presupuesto y para este martes está prevista una reunión con legisladores del Frente Cambiemos y un encuentro con Peronismo Federal", explicó uno de los trabajadores en protesta.En la oportunidad, el diputado Solanas, ante, argumentó que "IAPV construyó 48.000 viviendas en 60 años", con lo cual, remarcó que "no debe perderse este derecho constitucional de la vivienda y la herramienta que implica trabajo para muchos sectores involucrados alrededor de la construcción de un barrio".Para el legislador, "la quita del Fonavi es para que los entrerrianos vayan a los bancos privados".Y en ese marco, destacó su "compromiso" para con el reclamo de los trabajadores de IAPV. "No acompañamos el anterior presupuesto y menos lo vamos a hacer con el próximo si sacan los dineros que hacen a la construcción de las viviendas sociales", indicó.