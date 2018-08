Instrumentan un fideicomiso para asegurar el inicio de las obras públicas

El Banco Nación aportará 200 millones de dólares para el financiamiento de las empresas que tienen la concesión de los seis corredores viales ya licitados y otros 30.000 millones de pesos para descuento de los certificados de obra, precisó el presidente de la entidad, Javier Gonález Fraga.



Dietrich agregó que "la llamada causa de los cuadernos ha generado incertidumbre sobre la continuidad de las obras públicas, pero éstas obras no se van a detener y las de PPP (Participación Público Privada) van a comenzar".



En conferencia de prensa, Dietrich resaltó que ha trabajado con el equipo del Gobierno para asegurar el inicio de las obras viales a través de los PPP, que estaban en duda principalmente por la posibilidad de que se trunque el financiamiento privado debido a la convulsión en el mercado financiero.



"Hemos decidido constituir un fideicomiso, que va a permitir que los aportes de los bancos para financiar (las obras) vayan a través de este fideicomiso del Estado a las empresas", dijo el funcionario.



José Luis Morea, subsecretario de Participación Público Privado del Ministerio de Hacienda, reconoció que por ahora sólo está asegurado el financiamiento del Banco Nación, mientras se continúa dialogando con la banca privada para que se sumen a la iniciativa.



En ese sentido, el ministro Dietrich subrayó: "es muy importante el aporte que hará el Banco Nación para el funcionamiento de este fideicomiso, que luego será acompañado por otros bancos privados".



Además, el ministro aseguró que "no hay favoritismo" por determinadas empresas en las licitaciones de obras públicas.



"No hay favoritismo, hay licitaciones transparentes", enfatizó el funcionario, quien a la vez aseguró que se le está "exigiendo políticas muy rigurosas de ética y transparencia a cada una de las empresas" que participen del programa de los PPP.



"El Gobierno tiene la profunda convicción de la necesidad de separar a las empresas de las personas que hicieron actos contrarios a la ley", afirmó el funcionario.



Por su parte, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, anticipó que esa entidad financiera aportará "entre 200 y 300 millones de dólares" al fideicomiso que lanzó el Gobierno.



"El banco está comprometido con el éxito del proceso de obras públicas. Para ello, aportaremos entre 200 y 300 millones de dólares a este fideicomiso, en condiciones de mercado", enfatizó el funcionario.



González Fraga aseguró además que el Nación pondrá también a disposición una línea crediticia por 30 mil millones de pesos para obras de infraestructura.



"Esto va en línea con la búsqueda de transparencia en la obra pública, que es una parte sustancial de los objetivos del Gobierno", resaltó.