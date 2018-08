La CGT advierte que "es posible" un paro nacional para el mes próximo

Carlos Acuña, integrante del triunvirato que encabeza la CGT, no descartó la convocatoria a un paro general para el mes próximo."Es posible un paro en septiembre porque esta semana vamos a definir nuestros reclamos al Gobierno y todo indica que una vez más no vamos a obtener respuestas", afirmó Acuña.En declaraciones al diario Ámbito Financiero, el sindicalista, quien comparte la cúpula de la CGT junto a Héctor Daer y Juan Carlos Schmid, indicó que la agenda de demandas de la CGT a la administración de Mauricio Macri incluirá "un freno urgente a los despidos".Además, Acuña confirmó que pedirán "un alivio al tarifazo" en los servicios públicos, "un aumento de emergencia para los jubilados" y "el fin de cualquier techo en las paritarias porque, al fin y al cabo, los precios no tienen tope".Según se prevé, el Consejo Directivo de la CGT mantendrá hoy un encuentro como paso previo al plenario de secretarios generales convocado para el próximo miércoles.El plenario se desarrollará el miércoles desde las 9:00 en el Teatro Empire, perteneciente al sindicato La Fraternidad, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1900, en el barrio porteño de Monserrat."El orden del día establecido tendrá como único tema el análisis de la situación social, laboral y política por la que atraviesa nuestro país. Estrategia de la CGT para lograr respuestas a la agenda de reclamos", sostuvo el triunvirato que lidera la central obrera en el documento con el que llamó al encuentro.