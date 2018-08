Revelan nuevos detalles sobre lo hallado en la casa de Cristina en El Calafate

Esa información fue encontrada por las fuerzas federales y personal de la Justicia en la "bóveda" de la casa de Cristina Kirchner en El Calafate, según publica el diarioLa información secuestrada ahora debe ser analizada en el Juzgado de Claudio Bonadio, en medio de días clave porque debe resolver la situación procesal de todos los acusados, entre ellos la ex presidenta, quien está acusada de ser "jefa de una asociación ilícita" que se dedicó a la recaudación de sobornos.El operativo en el domicilio de El Calafate de la ex presidenta está a cargo de la Policía Federal. Se inició el viernes por la tarde y este domingo aún continuaba.. Allí, las fuerzas federales detectaron un espacio de 2,85 metros de ancho, 0,97 metro de profundidad y 2,20 metros de alto de hormigón que no se pudo romper. Por eso el operativo se extendió más de lo esperado: se iba a avanzar en un trabajo más específico para atravesar ese espacio y proceder al escaneo del mismo. Quienes observaron dicho espacio se refirieron en su informe a un "marco de acero camuflado con madera y un espacio sin acceso".que provenían de la recaudación que se hacía a empresas contratistas del Estado", indicaron fuentes judiciales.Entre los hallazgos hay un informe sobre el juez Claudio Bonadio, quien investigó ya en cuatro expedientes a la ex presidenta y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Además, se encontró un "dossier" sobre Sandra Arroyo Salgado, jueza Federal y ex esposa del fallecido fiscal Alberto Nisman.Este domingo trascendió que también. El senador santafesino mantuvo una relación oscilante con el matrimonio Kirchner: se mantuvo al lado de ellos hasta la pelea con el campo.También se encontraronEntre esos documentos,: una transcripción de escuchas telefónicas de la minera Barrick Gold la más importante en la explotación de oro en el país y con base en San Juan. También se detectaron informes sobre el escándalo de las coimas vinculadas a Petrobras, firma en la que buscó hacer pie Cristóbal López.Por fuera de las compañías sobre las que había carpetas, la Policía Federal se encontró con. Había "planillas donde se sospecha controlaban sus gastos y ganancias", informaron fuentes judiciales aDel jefe de los espías que Cristina Kirchner echó en diciembre de 2014, Antonio Jaime Stiuso, también había un informe. No era el único. También se encontró un informe sobre Pedro Tomás Viale, el "Lauchón" el agente de contrainteligencia, asesinado y de extrema confianza de Stiuso., el empresario y ex dueño de La Rosadita, la financiera donde el hijo de Lázaro Báez, Martín, y su abogado Jorge Chueco y otras personas de su entorno, aparecen contando más de cinco millones de dólares.Un dato anecdótico: entre los papeles secuestrados de la casa de la senadora de Unidad Ciudadana, había un informe sobre la denuncia que le hicieron por la sospecha de que no contaba con su título de abogada.