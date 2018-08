Como ha pasado en otras ocasiones, cuando se ha aludido a la propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al caso por la desaparición de Santiago Maldonado o al rechazo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el puente Méndez Casariego de Gualeguaychú amaneció el domingo con un cartel que expresa una posición política.



"Fuerza Cristina", se lee en letras negras sobre el fondo blanco.



Aunque no lleva firma, militantes kirchneristas compartieron la imagen en sus redes sociales. Por lo que se infiere que la demostración de apoyo es para al ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, involucrada en el la causa "de los cuadernos"que investiga coimas en la obra pública. (El Día)