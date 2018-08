"La condena es tan importante como que la plata vuelva a ser de la gente"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró que el avance de la causa por los cuadernos sobre las supuestas corrupción en la obra pública "es un antes y un después" para la Argentina y sostuvo que la condena para los responsables "es tan importante como que la plata vuelva a ser de la gente"."Es de enorme importancia lo que está pasando. Algo que se venía hablando hace años, con datos sueltos, parece formar parte de un sistema sobre la recaudación ilegal y las coimas de esos años. Esto iba sistemáticamente por sector y lleva a una necesaria decisión judicial muy profunda respecto de lo que cabe para los involucrados y de lo que va a significar para el país", señaló.En este sentido, la funcionaria resaltó que otros Estados "llevaron adelante procesos de recuperación de dinero importante" producto de la delincuencia y remarcó que el Gobierno de Mauricio Macri tiene que "estar a la altura de eso"."En el caso del Lava Jato se cobraron multas a las empresas. En otros casos, obligaron a devolver una parte importante en bienes. Incluso en la Argentina ha habido casos, como el de María Julia Alsogaray y el dinero de Antonini Wilson. Los US$800.000 hoy se están usando para una escuela", ejemplificó.Bullrich también destacó el "silencio" por parte de la cartera que dirige con respecto a los trabajos que los efectivos de seguridad debían hacer en el marco de la investigación de los hechos, cuando todavía el caso no se conocía."Actuamos con total sin filtraciones en ningún lado, para que haya una sorpresa. De alguna manera, el país se levantó con una sorpresa. Me parece que es lo correcto", comentó.Por otra parte, la ministra opinó que los operativos en las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández son, en realidad, "una visita" ya que "perdió mucho de la condición del allanamiento, que es encontrar las cosas in fraganti".Aseguró que "para el Presidente la condena penal para las personas que participaron de actos de corrupción es tan importante como que la plata vuelva a ser de la gente y que mañana no pueda disfrutarla quien la robó".En este sentido, señaló que la línea telefónica que habilitó el Ministerio para que las personas puedan recibir una recompensa a cambio de información certera sobre el dinero vinculado a las coimas "sonó más de 200 veces en estos días"."Mucha gente que llamó le decimos que vuelva a llamar, porque los operadores no dan abasto. Tenemos un contabilizador, y pedimos que vuelvan a llamar, porque desbordó", precisó.