La Liga Provincial de Partidos Vecinales analizó la actualidad política

La Liga Provincial de Partidos Vecinales se reunió en Rosario del Tala y analizó la situación política provincial, la modificación de la Ley Electoral y se encomendó a la mesa de conducción avanzar en conversaciones con otros sectores políticos a fin de encontrar consensos con diferentes agrupaciones de la provincia de cara al proceso electoral de 2019.



El anfitrión José Zuluaga se refirió a la necesidad de que "más allá de las diferencias, se debe priorizar que los armados locales mantengan una postura provincial a través de una confederación, que nos dé la fortaleza necesaria para encarar proyectos locales exitosos con incidencia sobre el proceso provincial".



Sobre el avance de los reconocimientos partidarios y la conformación de una confederación provincial, el apoderado legal, Carlos Guillermo Reggiardo marcó que "nuestra fortaleza es que no tenemos el techo de los dos polos de la grieta y podemos conformar expresiones locales que sean verdadera alternativa y que en conjunto tengamos presencia en el armado provincial".



El ex vice gobernador Domingo Daniel Rossi realizó un análisis político provincial, donde se refirió a la necesidad de "fortalecer el armado, lograr la cohesión necesaria para encarar el proceso provincial". Sostuvo que este espacio "cuenta con muchos ex intendentes y referentes de representatividad en sus distritos, por lo que seremos un grupo importante provincial que será determinante en el armado de 2019".



El concejal paranaense Luis Díaz sostuvo que "somos cocientes del desvió de la clase dirigencial, que lo único que ha anhelado es su beneficio propio, pactando a espaldas del pueblo y entre los distintos poderes del estado, con beneficios personales y de permanencia continua en sus cargos (dedocracia), logrando como único resultado la destrucción de las instituciones, desperdiciando los recursos y por consiguiente el total empobrecimiento del pueblo".



El ex intendente de Victoria Cesar Garcilazo manifestó que "hay que mirar la gente. Cambiemos no ha satisfecho las expectativas como gobierno y hay enojo con sectores del peronismo, teniendo la gran posibilidad de agrandar nuestro espacio y en la medida que lo agrandemos, dejando de lados los rencores, en política no se puede decir "este si o este no", sino que hay que resolver los problemas de la gente".