Allanamientos a Cristina en El Calafate: Carpetas, bóveda y camioneta retenida

Las fuerzas federales y los funcionarios judiciales que allanaron ayer la casa de los Kirchner en El Calafate, según publica el diario. Folios con datos, direcciones y otros detalles que no trascendieron sobre el juez Claudio Bonadio.En la bóveda había, además de información privada sobre otros dirigentes, una carpeta sobre la ex esposa y madre de las hijas de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado., de metal. El matutino mencionado afirma que esa puerta no es la que tenía originalmente la casa cuando se construyó. Fue cambiada por otra mucho más resistente por pedido de los propietarios de la casa.Los especialistas que trabajaron en este allanamiento notaron además que las paredes que rodean a esa "bóveda", de 2,8 metros de ancho, 1,8 metros de profundidad, y 2,20 metros de alto, eran, al menos hasta anoche, irrompibles.Las tareas para estudiar si hay algo detrás continuarán hoy.Dentro de la "bóveda" había estantes. Allí estaban los "folios" sobre Bonadio y Arroyo Salgado y también se habrían encontraron "pen drives" con información que comenzaron a analizar los especialistas.