El puerto Ibicuy quedó habilitado para operar con buques de ultramar

Con la inspección por parte de la división salvamento y buceo de la Prefectura Naval Argentina luego del dragado de limpieza,. Su profundidad se equiparó con el canal de acceso de la Hidrovía del Paraná. Según informó el gobierno entrerriano,"Hemos asumido un compromiso con el sector productivo entrerriano: el de generar las condiciones de infraestructura energética, vial y portuaria para que la provincia sea cada vez más competitiva a nivel internacional. Más producción, mayor valor agregado y más trabajo para los entrerrianos", expresó el gobernador Gustavo Bordet."Apuntamos a un sistema portuario integrado. Hoy tenemos operativos Concepción del Uruguay y Diamante. Y vamos por Ibicuy. Esto significa recuperar la soberanía portuaria en una provincia que ha estado históricamente abrazada por los dos ríos", puntualizó.El puerto del sur entrerriano, ubicado a orillas del río Paraná Ibicuy, uno de los brazos del delta del río Paraná,, por su ubicación geográfica y sus condiciones naturales de profundidad, en toda su extensión,En este contexto,"Actualmente hay varios interesados concretos para hacer trasbordo de combustibles, cargas generales, entre otros", indicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signe y sostuvo que "la Provincia podrá realizar la contratación o permiso de uso del puerto a través de alguna de las formas de contratación habilitada por la Ley de Administración Financiera".El funcionario destacó que "las tareas de construcción del nuevo muelle se realizaron exitosamente", y detalló: "Lo que no se previó fue la dificultad de las tareas de limpieza del pie de muelle por el tipo de herramientas y draga que se necesitan para hacer ese trabajo. Finalmente, la misma empresa encargada, Trasbordo del Ibicuy SA, realizó la contratación de la draga, finalizando días pasado la tarea de limpieza"."Los organismos de contralor pertinente de la Prefectura Naval y la Secretaría de Puertos y Vías Navegable informaron que los buzos tácticos pudieron comprobar que no hay ningún residuo en el lecho del río", señaló.Después de los trabajos con las grúas y la draga, ahora el puerto quedó con una profundidad superior a la que tenía. Con la batimetría realizada por el área de Hidráulica provincial se corroboró que tiene 34 pies de profundidad, equiparándose con el canal de accesos con la Hidrovía del Paraná. Además, se suma que la terminal tiene 10,80 metros de pie de muelle, lo que le da una característica casi única en el país.Asimismo, las últimas acciones fueron la limpieza final del lecho del río Paraná frente al muelle con una draga y la constatación e inspección de buzos de la prefectura. Para verificar del desarrollo de las tareas estuvieron presentes en lugar el presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos (Ipper), Carlos Schepens; el titular del Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), Leonardo Cabrera; y el Coordinador del Ipper, Mario Serpa.Schepens manifestó al respecto: "Llegar a esta instancia nos gratifica mucho, volver a tener operativo el puerto de Ibicuy es poder conseguir la soberanía portuaria que el gobernador Gustavo Bordet pretende para la provincia"."El propósito es que no solamente funcione como un puerto de salida de productores entrerrianos, sino que sea el puerto de transferencia de carga de la Hidrovía del río Paraná, ya que tiene las características y ubicación geográfica necesaria", sostuvo el titular del Ipper.La concesión del puerto fue otorgado en el año 2008 a la empresa Trasbordo del Ibicuy SA para hacer trasbordo de mineral de hierro proveniente de las minas del sur de Brasil de la empresa Vale Do Río Doce, una de las mineras más importantes del mundo.En julio del 2011 se produjo un accidente en el mulle continental por el desplazamiento del mineral de hierro al muelle, provocando el colapso del mismo como del tablestacado que protege el puerto."Se comenzó en aquella época una tarea de negociación con la empresa que había producido el daño hasta que finalmente se celebró un contrato para la reconstrucción del muelle a nuevo", indicó Rodríguez Signes.Las acciones llevadas a cabo por el gobierno provincial consistieron en hacer ejecutar todos los trabajos a la firma concesionaria en el momento del accidente y derrumbamiento del muelle, entre ellas la propia reconstrucción del muelle continental, puesto a nuevo, con todas las obras complementarias para permitir el amarre de buques de gran porte, y habilitaciones por parte de las distintas autoridades nacionales intervinientes, sin erogación económica alguna para las arcas del gobierno provincial. Asimismo, otro punto a destacar son las exigencias la Organización Marítima Internacional (OMI) cumplimentadas en tiempo y forma.