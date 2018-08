Busti encabezó en Concordia una jornada de debate y reflexión

El evento se concretó en la sede del Colegio de Abogados seccional Concordia. Participaron como disertantes los ex convencionales constituyentes Jorge Pedro Busti, Augusto Alasino, Juan Carlos Arralde, Gustavo Díaz. Estuvo presente además el intendente de la ciudad Enrique Cresto que representó a su padre Juan Carlos Cresto.



Los disertantes abordaron distintos aspectos y proyectos que quedaron plasmados en el texto constitucional, sobre los logros y las deudas pendientes que aún quedan por reglamentar a 10 años de sancionada la Carta Magna Provincial.

El ex Presidente de la Convención Constituyente, Jorge Busti al hacer uso de la palabra comenzó recordando que cuando estaba finalizando su tercera gestión de gobierno, allá por 2007 y que ya no existía ese fantasma de la reelección, se promovió la apertura del debate para la reforma constitucional.



Esa idea se plasmó en una iniciativa legislativa la cual fue aprobada en noviembre del 2007, baja la Ley N° 9768 que convocaba a Reforma de la carta magna provincial y estableciéndose un núcleo pétreo que no se podía modificar "Esa ley fue un ejemplo de consenso político" aseguró.



En ese marco el ex gobernador consideró que incluir en la nueva Constitución el Consejo de la Magistratura fue un notable logro de mejoramiento de la calidad institucional que permite a ese organismo un método transparente de evaluación a quienes se encargan de impartir justicia.



Recordó además que el Consejo de la Magistratura cobró vida en sus primeros días de gestión en 2003 y fue uno de los primeros decretos en firmar y que aún fue más allá de lo que establecía la normativa, auto limitándose a elegir siempre al primero de la terna que elevaba el Consejo Asesor.



En un rápido repaso de la constituyente y del arduo trabajo llevado adelante durante los ocho meses que deliberó ese cuerpo legislativo, señaló que los convencionales de los distintos partidos con representación presentaron 800 proyectos, 45 de ellos desde la Presidencia y 162 por la participación ciudadana.



Uno de los mayores logros de esta Constitución, no fue otro que la búsqueda permanente del consenso en la mayoría de las iniciativas, algo que se alcanzó en la mayoría de los casos y alejando la desconfianza que reinaba en las primeras sesiones en la que la oposición pensaba que aplicaríamos la mayoría automática que teníamos en todos los casos. No fue así, buscamos alcanzar el consenso a través del diálogo y el debate profundo" aseguró Busti.



En otro tramo de su alocución manifestó que existen hoy 12 nuevos institutos que se encuentran con la reglamentación pertinente, faltando aún reglamentar otros 17, "el cual sería importante que la legislatura los reglamente", reclamó.



Resaltó como como logros de la Convención, haber incluido como Derecho Colectivo el Equilibrio Fiscal en la idea de que los gobernantes actúen con responsabilidad y conciencia a la hora de ejercer sus funciones; el principio precautorio en temas ambientales, el nuevo Régimen de Comunas en la que el ex convencional Juan Carlos Cresto que tuvo un rol fundamental por su visión municipalista y se incluyó los porcentajes de recursos que deben percibir mensualmente y que gracias eso, hoy los municipios pueden solventar con mayor certeza los efectos de la crisis que vivimos".

En la ocasión, además se homenajeó la figura de los ex convencionales Agustín Brasesco , Jorge Salomón y Hermo Pesutto y; un reconocimiento especial a la memoria del célebre constitucionalista entrerriano Arturo Sampai, más conocido como uno de los ideólogos de la Constitución Argentina de 1949.



Finalmente el ex gobernador Jorge Busti recibió de manos del Presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Enrique Marciano Martínez, un Diploma en la que se reconoce su labor a 10 años de sancionada la nueva constitución entrerriana.