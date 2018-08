Recupero de playas: comenzó muestreo para el destoconado en playas del perilago

La medida busca revalorizar la zona de playas que administra CODESAL, no solo potenciarla turísticamente, sino brindando mayor seguridad a los visitantes, indicaron desde el organismo.



Cabe recordar que los tocones (raíces de los árboles) son producto de la desforestación realizada durante la formación del lago, producto de la construcción de la represa de Salto Grande durante la década del '70.



El trabajo de recupero de playas se encuentra en un proceso de prueba a cargo del Ing. Agr. Gabriel Ignacio Zubizarreta, agente de Desarrollo de la Subsecretaría de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria de la Nación, aprovechando la bajante actual de lago de Salto Grande, para las tareas de destoconado.



En este sentido, Zubizarreta explicó en un informe preliminar presentado a CODESAL que las playas arenosas poseen tocones de árboles de eucaliptus talados que se encuentran sumergidos y a una densidad alta muy cerca unos de otros y las costas, al encontrarse sobre márgenes de un lago, presentan condiciones intrínsecas poco comunes -es decir ante la situación particular en la que se encuentran- realizar un trabajo de destoconado y limpieza no es sencillo, pero a su vez no es imposible si se toman las medidas de intervención adecuadas.



Cabe recordar que este proceso demandará un trabajo articulado entre diversas áreas gubernamentales de provincia para lograr su objetivo (que dependiendo de variables ligadas a la conformación del suelo, el clima y los niveles del lago) posibilitará un mayor número de playas habilitadas y en condiciones, aumentando la superficie de costas y un impacto ambiental que mitiga la proliferación de plagas, enfermedades y la contaminación del agua debido a los microorganismos e insectos que se alojan y multiplican en la madera en constante descomposición.



Para el presidente de Codesal, Edgardo Oneto "Es importante detallar que estas obras se realizan con fondos propios de la Provincia para beneficio de todos los concordienses y entrerrianos, porque entendemos que potenciar el turismo regional es fortalecer las economías locales y generadora de trabajo genuino para la ciudad, una política que el Gobernador Gustavo Bordet impulsa en todas las áreas".