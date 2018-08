La detención de Taselli vuelve a poner en agenda la parálisis del frigorífico

La planta que daba trabajo a 1.800 operarios hoy es sinónimo de decadencia. La alternativa judicial movilizó a la dirigencia política de la localidad.Taselli en 2005 había decidido hacerse cargo de la quiebra del frigorífico Santa Elena, un imponente complejo industrial que destinaba la mayor parte de su producción a la exportación y que supo brillar de la mano de una comunidad que sentía una verdadera pertenencia con la causa. El nombre del empresario involucrado en una causa por supuestos hechos de corrupción hizo que se volviera a hablar de la situación de la planta, en qué condiciones se encuentran sus instalaciones y si es posible pensar en una futura reactivación de la actividad fabril. La realidad indica que las autoridades políticas de Santa Elena no se reunieron para abordar el tema, aunque en el horizonte siempre estuvo la inquietud de poder motorizar a una empresa que hoy es sinónimo de decadencia.el secretario de Gobierno y Hacienda del municipio, Guillermo Vega.El funcionario dijo que Taselli nunca colaboró para que la reapertura fuera una realidad. "Nunca tuvo demasiadas intenciones porque tampoco buscaba a nadie para iniciar esa actividad"."En este enredo uno tiene claro que hay un pueblo que lo ha sufrido, que no hay una clara visión de lo que ha sido la planta para toda la región o el país. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que llegó a producir el frigorífico: se llegaron a faenar alrededor de 1.300 animales por día. Con esto queremos decir que manejaba la economía de la Mesopotamia; acá hubo ganaderos, transportistas, vendedores de insumos, agropecuarios. Cuando empieza la debacle lo hizo enredada en dirigentes políticos que terminaron condenados por enriquecimiento ilícito, en privatizaciones que evidentemente han traído beneficios para algunos dirigentes", graficó el dirigente peronista.Fuente: Uno.