Con Taselli preso, se agudiza la crisis en Materfer

La detención del empresario Sergio Taselli, en la causa por los cuadernos K, reavivó en Córdoba la situación de Materfer, una empresa que llegó a posicionarse como una de las principales fábricas ferroviarias en Sudamérica, y que hace pocos meses gestionó ante el Ministerio de Trabajo un proceso preventivo de crisis.



La detención de Taselli fue ordenada por el juez Claudio Bonadio, quien lo decidió luego de tomarle declaración indagatoria a su hermano, Alberto Taselli, quien también está preso en la causa.



Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli tratan de determinar si ambos tenían vinculación con la red que habrían integrado exfuncionarios y empresarios para desviar dinero de la obra pública.



Sergio Taselli es propietario de Materfer. En mayo de 2016, había pedido a la Nación el cobro de una deuda millonaria que había dejado el gobierno kirchnerista.



El empresario había asegurado que la gestión de Cristina Fernández no le terminó de pagar la fabricación de duplas y triplas (cochemotores de dos y tres vagones) y de locomotoras. Y que, por esa situación, en 2016 su empresa se vio obligada a aportar 180 millones de pesos para seguir con la producción comprometida en contratos firmados con la administración kirchnerista.



Por otra parte, en abril de 2018, unos 70 empleados tomaron la fábrica Aceros Zapla SA (también propiedad de Taselli) por el no pago de las indemnizaciones de nueve despedidos. Empleados La detención de Taselli provocó la profundización del conflicto en Materfer, donde los empleados le piden hoy al Estado que les dé certezas sobre su futuro laboral.



Taselli es el dueño de esa fábrica de material ferroviario desde 2002. Desde entonces, llegó a tener más de 600 operarios, pero hoy quedan apenas 120.



"La estamos pasando mal, no tenemos trabajo", afirmó José Molina, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica. "Nuestro patrón está detenido y no sabemos qué va a pasar con todo esto. El Estado no se hace cargo", se quejó.



Molina recordó que por la planta, ubicada en barrio Ferreyra, al sudeste de la Capital, pasaron personajes como los hoy presos Ricardo Jaime y Julio De Vido.



"En ese período tuvimos mucho trabajo, las reparaciones del Belgrano Cargas o del San Martín se hacían acá. Pero nos hacían trabajar mal. En lugar de usar material de 4 mm se usaba de 2 mm, había un descontrol total", remarcó.



"Taselli pidió un preventivo de crisis, quiere que sus problemas los paguemos con nuestros sueldos, que los viernes y lunes no se paguen salarios. Se llevó toda la plata de los contratos, y ahora nos quiere sacar", manifestó.



"Taselli no tiene problemas en dejarte en la calle y no pagarte, como hizo en Zapla o en Río Turbio", remarcó Molina. "Trata mal a la gente", agregó.



Sobre la actividad que tiene hoy la fábrica, el delegado comentó que hay algunos contratos, como un coche motor para Río Negro, y un par de duplas y triplas que fueron presentadas para el Tren de las Sierras.



Fuente: La Voz