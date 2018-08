"Le pidieron al juez que siga investigando, porque con lo que hay, no alcanza"

Policiales Confirmaron la prisión de Hernández y Bordeira y el procesamiento de Varisco

La Cámara Federal de Apelaciones de Entre Ríos, rechazó los planteos de nulidad como de revocatoria formulados por los abogados de Griselda Bordeira, Pablo Hernández y Sergio Varisco, y de esta manera, mantiene las prisiones preventivas de la exfuncionaria de Seguridad de la comuna paranaense y el concejal, como también, el procesamiento de ambos y del intendente de Paraná, Sergio Varisco."Estamos evaluando los pasos a seguir. Se rechazaron las apelaciones, aunque con bastantes puntos que dejan en claro varias cosas. No trataron lo que decía el magistrado respecto de la supuesta adquisición de droga por parte de los funcionarios procesados, porque eso no fue motivo del procesamiento. La Cámara entendió que eso no había sido resuelto por el Juez de Instrucción, solamente con González al que le había dictado la falta de mérito, pero no así respecto de los otros funcionarios. Aquella primigenia imputación que decía que Sergio Varisco había adquirido droga, basado en aquel famoso papel encontrado en la casa de Lemos, no fue tratado por la Cámara porque el juez de Instrucción no resolvió ese punto. Esto es un logro bastante importante. Las afirmaciones que decían que Varisco adquiría droga desde la municipalidad, que se la llevaban en una mochila, una serie de afirmaciones que quedaron sin ningún tipo de sustento", indicó ael abogado Miguel Ángel Cullen.Al expresar del abogado, "esto nos da la pauta que se puede aclarar mucho más rápida la posibilidad de que el magistrado entienda, como entendemos nosotros, porque la Cámara lo entendió así, que Sergio Varisco no tiene nada que ver con la estructura narcocriminal liderada por Celis"."Seguiremos aportando datos que puedan llevar a la única conclusión posible que es la `desincriminación` de Sergio Varisco. Creíamos que la Cámara podía hacer un gesto de grandeza jurídica, declarando la falta de pero es importante que le haya pedido al juez que siga investigando, porque con lo que hay, no alcanza", aseveró.