Bonadio aceptó a José López como "arrepentido" en el caso de los cuadernos

El juez federal Claudio Bonadio aceptó hoy como arrepentido al ex secretario de Obras Públicas José López en la causa los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el presunto pago de sobornos a funcionarios kirchneristas.Fuentes judiciales informaron a NA que el magistrado homologó el acuerdo que el tucumano había entablado con el fiscal federal Carlos Stornelli, a quien el viernes pasado, luego de ampliar su declaración, le pidió ser imputado colaborador a cambio de un beneficio que obtuvo al final de ese día, pues no volvió al penal de Ezeiza.Allí, el ex funcionario compartía pabellón con el ex vicepresidente Amado Boudou y su amigo José María Núñez Carmona; el ex secretario de transporte Ricardo Jaime y el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina.Además, a López se le dio ingreso formal al programa de protección de testigos e imputados colaboradores y permanece oculto en un lugar reservado por normas de seguridad, dado que el ex funcionario dijo tener temor ante posibles represalias hacia él y su familia.A largo plazo, el ex secretario de Obras Públicas podrá conseguir un beneficio procesal por su aporte en la investigación siempre que la información fuera veraz y se comprueben sus dichos.El beneficio consistirá en una rebaja en la eventual pena que pudiera recibir en la causa que investiga la presunta existencia de una asociación ilícita destinada a recaudar dinero de distintos empresarios argentinos.En su indagatoria, la cual permanece bajo estricta reserva, López apuntó hacia los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner.Además, se refirió al supuesto sistema de recaudación ilegal en materia de obra pública y vinculó ello al episodio que lo tuvo a él como protagonista: en junio se lo encontró arrojando bolsos con casi nueve millones de dólares al convento de General Rodríguez.López aseguró que ese dinero no era suyo, sino que le fue plantado, y que lo llevó aquella madrugada al convento porque alguien así se lo ordenó.