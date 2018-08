Empleados judiciales reclamaron por los controles y Castrillón respondió

La respuesta de Castrillón

En la mañana de este viernes, trabajadores de tribunales se congregaron en el primer piso del edificio ubicado sobre calle Laprida y posteriormente le entregaron al presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Emilio Castrillón, una nota para expresar su reclamo y malestar por los controles impuestos desde esta semana a los empleados, que deben registrar sus ingresos y egresos durante la jornada laboral.que en la nota entregada al titular del STJ explicaron los motivos del reclamo, que es "la aplicación de un reglamento nuevo que se realizó la resolución el viernes a la tarde, de buenas a primeras,y nos enteramos el martes a la hora de ingreso al trabajo, cuando".Segura aclaró que tras ese día, la situación se solucionó, pero "el tema es que, ya sea un juez, un vocal o un secretario. Nunca ha habido un empleado que se retire por razones personales o para trámites de trabajo sin autorización"."Vemos que", agregó.Desde esta semana, los empleados judiciales deben ingresar por la puerta principal de calle Laprida y los egresos durante la jornada laboral son únicamente por calle Santa Fe. "Esto genera complicaciones, demoras que son innecesarias", remarcó Segura.Este sistema de control, según indicó el gremialista, está vigente en todos los edificios judiciales de la provincia de Entre Ríos, por lo que "afecta a todos los trabajadores".El titular del STJ, recibió en manos la nota formulada por los trabajadores, a quienes les pidió "mejorar el servicio de justicia" y cumplir con sus labores "con la mayor felicidad posible", según pudo registrar"Como presidente del Superior Tribunal de Justicia no tengo ningún tipo de problema en escuchar los reclamos, pero creo que. No crean que lo tomo como algo malo a esto, sino como algo bueno, incluso a muchos de ustedes no los veo nunca y les agradezco la posibilidad de poder hablar con ustedes", expresó Castrillón.Tras ello, señaló que a veces escucha quey las relaciones antes que el formalismo y tal vez eso lleva a errores de apreciación, de aplicación e indudablemente de ponernos de acuerdo y aceptarlo, lo vamos a solucionar".