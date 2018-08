Denuncian que el funcionamiento de la AFIP "está paralizado"

El gremio que representa a los empleados de la AFIP viene realizando medidas de fuerza debido a una disposición que establece un recorte salarial al personal del organismo.



El secretario General de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos de AFIP (Aefip), Enrique Carot, afirmó que tal disposición es parte de un plan para desmantelar a la AFIP, se refirió a las medidas de fuerza que van a realizar y a una presentación judicial que hicieron para que declare inconstitucional a tal recorte. Organismo paralizado El dirigente gremial Enrique Carot denunció que el máximo organismo recaudador del país está "paralizado", ya que los trabajadores no reciben "ningún tipo de instrucción de trabajo por parte del administrador federal".



"Por el contrario, emitieron una serie de normas facilitando a los contribuyentes la financiación del pago de impuestos lo cual, en este contexto de timba financiera, genera que haya gente a la que le convenga más comprar lebac o hacer plazo fijo que pagar impuestos", criticó.



"El Gobierno está propiciando esto y tenemos una gran preocupación porque la AFIP no es una entidad financiera, sino un organismo que cobra impuestos", dijo.



Una de las consecuencias de esta paralización es "el abandono de los controles en el sector agropecuario", manifestó, al tiempo que señaló que "casi no se realizan operativos".



Al graficar lo que está sucediendo, expresó: "En el 2015 se secuestraron 30 kilómetros de camiones de soja, poniéndolos uno atrás del otro. Era soja que no tenía dueño, soja en negro, una maniobra de evasión. Era soja que se secuestraba, se vendía y se pasaba lo recaudado a Desarrollo Social".



"Este año en Entre Ríos llevamos secuestrados dos camiones. Está claro que no se quiere controlar y que han decidido poner a la AFIP en un letargo", lamentó.



"A los únicos sectores a los que hoy la AFIP les puede sacar plata es a los sectores altos y ese justamente es el sector al que representa este Gobierno. Está todo más que claro", manifestó Carot, quien aseguró que "desde que asumió (Leandro) Cuccioli al frente del organismo no hay ningún instructivo de trabajo".



Finalmente el dirigente señaló que en Entre Ríos el organismo cuenta con 290 empleados y que a nivel nacional hay más de 22 mil. El salario promedio de un trabajador es de 50 mil pesos, informó. Medidas de fuerza y presentación a la Justicia "Este jueves se reunió la Mesa Nacional del gremio y replanteó el plan de lucha. Se estableció un sistema de asambleas que se implementará durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre y hasta tanto habrá asambleas sorpresivas", señaló Carot.



Por otra parte, se refirió a la "judicialización del reclamo" y explicó: "El gremio realizó una presentación judicial para que se dicte la inconstitucionalidad de la medida que establece un recorte de salarios".



"Cuando cobremos en septiembre nos vamos a encontrar con un 10 por ciento menos del salario y a partir de diciembre con un 20 por ciento menos", aseveró Carot, quien calificó como "inadmisible que se bajen los sueldo y más en este contexto inflacionario".



Recordó que tras no arribar a un acuerdo en la paritaria ni tampoco en el proceso de conciliación que se había dictado, "el Ministerio de Trabajo dictó un laudo en el que dispuso un aumento salarial del 18 por ciento no acumulativo (seis en agosto, seis en septiembre y seis en octubre), pero ahora por otro lado nos bajan el fondo de jerarquización un 10 por ciento".



"O sea, financian el aumento salarial con el descuento que nos hacen y encima quedamos en negativo. Es un absurdo", enfatizó a APF.



Enseguida explicó que "el fondo de jerarquización es el 63 por ciento de nuestro salario y va variando porque se paga en función de la recaudación. Ese porcentaje del 63 es el que quieren bajar y el impacto que tiene sobre el total del salarial es del 10 por ciento en promedio". Y sostuvo que "parte de esta plata las aportan las provincias, por lo que ese 'ahorro' que se haría, que son cinco mil millones de pesos, se lo llevaría la Nación cuando es dinero de las provincias. Hay una transferencia de fondo de las provincias a la Nación", aseveró el dirigente sindical.