Analizan el impacto de medidas del gobierno nacional en Entre Ríos

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo un encuentro con el diputado nacional Juan José Bahillo, donde analizaron la situación política nacional, particularmente el impacto en la provincia de la eliminación del fondo federal solidario.Bahillo explicó que en la reunión de este jueves en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires, hablaron sobre diferentes temas "sobre todo lo que tiene que ver con la realidad política, económica y productiva que se está viviendo en estos días".Puntualmente analizaron "la eliminación del fondo federal solidario, cómo impacta en la provincia y los municipios".Por otro lado, "compartimos la preocupación de que el gobierno nacional no puede encauzar el tema inflacionario ni la estabilidad financiera. Uno ve la imprevisibilidad en la cotización del dólar y la falta de control sobre el tema tarifario. Todo eso impacta en la inflación y perjudica notablemente a los asalariados y a la estructura de costos de las distintas actividades de las economías regionales".Dijo que también coincidieron en "la preocupación de cómo el gobierno nacional no está encontrando un modelo productivo que le de desarrollo a la industria nacional y que se está fijando únicamente en las cuestiones que tienen que ver con la política monetaria o con la política fiscalista y a nosotros nos interesa un país que tenga desarrollo industrial y de la producción argentina y no tanto con los mercados que es solo lo que atiende el gobierno"."Después charlamos algunas cuestiones del Presupuesto. Esperemos que el gobierno nacional mande el proyecto, tiene hasta el 15 de septiembre y una vez que esté lo iremos analizando, siempre hay buena voluntad de llegar a acuerdos y consenso y de darle al Ejecutivo la herramienta de tener el Presupuesto pero esto no es a costa de pagar cualquier precio, nosotros queremos defender antes que nada los intereses de los entrerrianos y no queremos avalar ningún tipo de ajuste que caiga sobre los sectores más necesitados", explicó el legislador."No queremos adelantar una discusión que por lo pronto en estos días es casi abstracta porque hasta que el Ejecutivo nacional quien es el responsable de enviar el Presupuesto no lo ingresa en la Cámara de Diputados no podemos adelantar un juicio de valor", completó.Bordet también se reunió con la senadora nacional Sigrid Kunath, quien destacó "el gran esfuerzo de la provincia para sostener los programas recortados por el gobierno nacional, como los de salud, desarrollo social, incluso la construcción de viviendas".La senadora manifestó su preocupación "frente a determinadas decisiones que toma el Poder Ejecutivo nacional, que tienen que ver con la detracción de fondos que le corresponden a las provincias".En el encuentro que se realizó este jueves en Casa de Entre Ríos en Capital Federal, Kunath dijo que "ésta es una de las reuniones habituales que llevamos adelante con el gobernador para intercambiar determinadas cuestiones de la realidad provincial y de nuestra agenda parlamentaria".La legisladora precisó que vienen presentando distintos proyectos que expresan "la preocupación frente a determinadas decisiones que toma el Poder Ejecutivo nacional, que tiene que ver con la detracción de fondos que le corresponden a las provincias, puntualmente con lo que sucede con los programas de salud, que es un tema recurrente en nuestra agenda que lo venimos trabajando junto a la ministra Sonia Velázquez". Y en este sentido agregó que "lo mismo con la ministra Laura Stratta, sobre los programas alimentarios que no han recibido actualización en cuanto a los montos en la parte que le corresponde al gobierno nacional".Por otro lado, la senadora apuntó que también "hemos tenido una reunión con el presidente del Instituto de la Vivienda y con delegados de los trabajadores, también viendo con preocupación la falta de fondos provenientes del Estado nacional". Dijo que otro de los temas preocupantes "es la situación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), con la detracción del presupuesto que en todas estas áreas que a manera de ejemplo venimos siguiendo a través de la presentación de proyectos, pedidos de informes, requerimientos al jefe de Gabinete, pero que indican una preocupación totalmente compartida con el gobierno provincial y que tiene que ver con visibilizar estas cuestiones".Kunath destacó "el gran esfuerzo que se hace desde el gobierno provincial para sostener estas diferentes cuestiones. En nuestra provincia no han habido despidos en el ámbito de la administración pública provincial, sino que además todos estos programas de salud, de desarrollo social, incluso la construcción de viviendas se llevan adelante con un esfuerzo provincial enorme".En este marco, la senadora dijo que acompaña "la gestiones que el gobernador viene realizando frente al gobierno nacional, las gestiones que también se están haciendo a través del Ministerio de Economía, también el presupuesto 2019 que esta elaboración, donde buscamos evitar que la provincia resigne fondos y defender los fondos que legítimamente le corresponden y también estas políticas de Estado que con un enorme esfuerzo la provincia las continúa llevando adelante".