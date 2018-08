Cuadernos y figura del arrepentido: herramientas legales en la causa

¿Quién puede ser arrepentido?

En estos días, es intenso el repertorio de notas y artículos periodísticos describiendo lo que se ha dado en llamarEl tema se trató este jueves, enLa figura de "arrepentido delator o imputado colaborador", detalló Franchi, en principio "fue la Ley 24424, que era para determinados delitos. Nació para lo que era lavado de dinero, el narcotráfico, y los secuestros extorsivos. Se buscaba llegar a alguno de los integrantes de esos hechos que se estaban investigando, o particulares formas de asociación ilícitas, para poder arribar a las altas esferas o donde se generaba la `cocina` de estos delitos tan complejos".Franchi aseveró que entra dentro de esta figura "cualquier persona que esté imputado de los delitos mencionados en la ley., ya sea de Garantías, Instrucción o penal"."El arrepentido debe brindar datos precisos, concretos y verificables; a su vez se buscan resultados", detalló.

El especialista en derecho penal acotó que los beneficios que ese arrepentido podrá recibir, "ya sea de una reducción en la pena, la responsabilidad o participación en el hecho, o una posible eximición de pena, lo resolverá en definitiva el Tribunal a cargo del juicio. Hasta que no se resuelva el juicio, no se resolverán todos estos posibles beneficios"., puso relevancia el letrado.Asimismo dijo que "hay ciertas personas que no pueden arrepentirse: los autores o quiénes están en las grandes esferas de la responsabilidad de asociación o tipo delictivo, tampoco funcionarios públicos en ejercicio o que hayan estado en ejercicio de la función, que sean pasibles de juicio político".El desfile de empresarios y dirigentes frente a los tribunales de Comodoro PY es incesante, y ahora, comienza a tener repercusiones en la provincia, con "un arrepentido local". En este sentido, el letrado aseveró: "", expresó el abogado."Acá sería discutible, que la obra pública que era a nivel nacional, y se ejecutaban en las provincias, se podrá iniciar cuestiones en cada provincia o será la misma causa fuente a nivel nacional, la que investigue todo. Eso se resolverá luego", aseveró.El abogado penalista dejó en claro que