Asamblea Vecinalista: "Hay muchos reclamos por el transporte urbano"

El encuentro se realizó en la noche de este jueves, en el salón vecinal de barrio Santa Lucía.



Guillermo Taramaso detalló a Elonce que "hay muchos reclamos de vecinos", por lo que desde la Asamblea Vecinalista, se mostraron "muy preocupados" manifestando que buscan "hacerle llegar a las autoridades las inquietudes de los vecinos, para que lo traten en forma urgente".

"Seguimos requiriendo la atención de las autoridades máximas de los municipios de Paraná, de las localidades vecinas y de la provincia. Esto afecta a Paraná y también a localidades aledañas", destacó.



Alicia Glausser, manifestó que "desde que se puso en funcionamiento el nuevo sistema, no beneficia a la mayoría. Se abrieron tanto los recorridos de las líneas de colectivos, que en muchos casos hay que caminar hasta ocho o diez cuadras para llegar a las paradas".

En tanto, puso de manifestó que "los chicos que viven fuera de Paraná no tienen boleto estudiantil, el colectivo no entra más a Alberdi, los deja en la ruta".

Dejaron en claro que para el encuentro se cursaron invitaciones a los distintos intendentes y a los concejos deliberantes de las localidades de Oro verde, Colonia Avellaneda, San Benito y Paraná.



"Queremos que se encuentre un equilibrio entre lo que es el boleto combinado, el boleto estudiantil, y en el caso de Paraná, revisar el tema de los recorridos", dijo Enrique, otro de los vecinos que se convocó para el encuentro. Elonce.com.