Fuerte operativo para allanar propiedades de Cristina en Recoleta y Río Gallegos

Política Comenzaron los allanamientos en domicilios de Cristina Kirchner

Efectivos de la Policía Federal ingresaron pasado el mediodía al edificio del barrio porteño de Recoleta donde reside la expresidenta Cristina de Kirchner, en el marco de los allanamientos dispuestos por el juez federal Claudio Bonadio. En torno al domicilio se registraba un fuerte operativo de seguridad a cargo de efectivos de Infantería y la Policía Federal.Asimismo, efectivos federales llegaron pasadas las 14:30 a una propiedad de la exmandataria en la ciudad de Río Gallegos para concretar también un allanamiento. Los policías fueron recibidos por un abogado de la ex mandataria, ante quien leyeron la orden para proceder a allanar la casa en cumplimiento de la disposición judicial. En tanto, se prevé que también se realice un operativo en la residencia de El Calafate.Luego de más de cinco horas de allanamiento en el departamento de Recoleta desde el entorno de la exmandataria indicaron que "lo que está ocurriendo es grave". En ese contexto, allegados a la ahora senadora nacional no ahorraron en críticas contra el procedimiento: "Están violentando derechos y violando garantías, además de no cumplir con el código procesal".En este marco, el abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, denunció que "por disposición" de Bonadio se le prohibió que esté presente en el interior de la vivienda de la actual senadora, al tiempo que anticipó a raíz de este hecho que pedirá el juicio político para Bonadio y planteará la nulidad del proceso de allanamiento. "Estamos frente a una farsa del procedimiento judicial", denunció públicamente Beraldi.Vale recordar que el Senado aprobó los allanamientos a los domicilios de la expresidenta luego de un debate con fuertes discursos y críticas de la actual senadora por la provincia de Buenos Aires al proceso judicial que la involucra.No obstante, no prosperaron las condiciones que había solicitado la exmandataria, como que no hubiera cámaras en los allanamientos para evitar la difusión de imágenes y que hubiera senadores presentes: hubo 47 votos a favor de dejar el dictamen como estaba y 20 a favor de incluir ese pedido.La actual senadora quien cuestionó en su discurso los testimonios de los empresarios y ex funcionarios que se acogieron al régimen del "arrepentido" en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.