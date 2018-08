Macri habló de la eliminación del Fondo Sojero y de la "Causa de los Cuadernos"

Las obras de la corrupción

El presidente Mauricio Macri se refirió esta tarde a la autorización que dio el Senado para los allanamientos a Cristina Kirchner y destacó que la política tiene que ser un "servicio público" y debe haber "independencia de poderes" para que "la Justicia pueda actuar en forma independiente".El mandatario también afirmó que "seguramente todo ese proceso de los cuadernos y de salir a la luz tantas cosas genera todavía más razones para que se profundice la recesión económica"."Mi reflexión va en línea con sentir que vinimos, cuando hablamos del cambios, a plantearnos algo muy profundo que va mucho más allá de la economía, tiene que ver con la forma en que nos vamos a vincular de acá en adelante, entre la política, la gente, poder y el ciudadano de que realmente la política sea servicio público, que sea el servicio de la gente, que el Estado esté al servicio de la gente y no de los políticas. Y que para eso haya independencia de poderes, que no haya miedo, que realmente la Justicia pueda actuar en forma independiente", sostuvo el jefe de Estado.En diálogo con LT 23 del distrito santafesino de San Genaro, el líder del PRO se quejó de que "en los procesos de corrupción desatados la decisión de la corrupción termina generando decisiones totalmente equivocadas sobre obras que no son prioritarias y obras que ante el avance de la corrupción nunca se pueden terminar, terminan siendo interrumpidas o ni siquiera realizadas en una parte sustancial"."Lo que pasó en la Argentina es que el Gobierno anterior destruyó el valor del presupuesto, nos llevó a este enorme déficit fiscal que nos está condicionando para poder crecer y que tenemos que terminar de domar, en términos campechanos, digamos, tenemos que realmente lograr que el déficit vaya bajando. Y eso fue muy muy funcional a que la corrupción nos haya llevado a los niveles de las cosas que se están escuchando, a parir de la aparición de los cuadernos", describió el presidente.El recorte del fondo sojero para los municipios y comunas ha resultado un problema y al ser consultado por LT 23, el Presidente se refirió a esa situación."Todos tenemos que hacer un esfuerzo. También los Intendentes tienen que hacer un esfuerzo porque este Fondo proviene de una decisión de la Nación, que la tomó la ex presidenta en el medio del conflicto con el campo para tratar de asociar a los Intendentes en el no bajar las retenciones, que es algo que estamos llevando a cabo, en este Gobierno, donde le sacamos las retenciones al trigo, al maíz, a los cítricos, a todas las exportaciones argentinas", remarcó Macri.Al mismo tiempo, Macri sostuvo que "sé que ha dolido la pérdida del Fondo Sojero pero que hagamos todos un esfuerzo en la austeridad, en reducir el gasto y en demostrar que, hacia nosotros los argentinos y hacía el mundo, que de una vez por todas, entendimos nuestro problema y vamos a dejar de hacer lo malo, que hemos hecho, en estos últimos 70 años, donde permanentemente gastamos más de lo que teníamos", explicó Macri.Además, agregó que "esta ha sido una de las razones principales, por las cuales la Argentina no ha podido crecer, porque el Estado, al gastar más de lo que tiene, vive permanentemente llevándose todos los créditos que hay disponible, en el mundo y en la Argentina, para financiar su agujero. Y entonces, las Pymes y la gente no tiene plata para tomar crédito, no hay créditos para las Pymes y para la gente, no hay crédito para que vos consigas tu vivienda propia, no hay crédito para que la Pyme pueda crecer y si la Pyme no crece no aumenta el empleo. Y eso es lo que estamos buscando todos, que haya más trabajo como la forma de crecer y de reducir la pobreza en este país", sostuvo el mandatario.El presidente sostuvo que "les pido que entiendan que este es el único camino, si queremos tener energía propia hay que pagarla, y que ya estamos mucho más cerca de los valores finales de la energía; arrancamos en un punto en el cual la boleta de energía era más barata que un café, ahora estamos al 60, 70 por ciento del valor final, y a la vez, como hemos desarrollado Vaca Muerta, eso nos va a permitir que vamos a empezar a poder exportar energía en vez de importar, y en dos o tres años vamos a ser exportadores netos, y eso va a bajar el costo de la energía en la Argentina de vuelta", anticipó Macri.Por otra parte, el mandatario sostuvo que "vamos a tener que convivir con un dólar flotante, como estamos conviviendo, que en la medida que bajemos el déficit y necesitemos menos dólares el dólar va a irse calmando cada vez más, está todo unido el tema. Igual digamos que ya tenemos un tipo de cambio muy competitivo, cosa que por ahí no teníamos hace un año, así que yo creo que el dólar va a ir moviéndose en forma gradual como se moverá la inflación, la cual también tenemos que seguir teniendo como prioridad bajar, y que realmente estamos todos comprometidos porque la inflación siempre es lo que más daña y especialmente a los que menos tienen; entonces sigue siendo una deuda pendiente que tenemos que lograr bajarla y el año que viene espero que baje sustancialmente después de este año donde con la tormenta, la devaluación se nos volvió a ir para arriba", remarcó."La Argentina va a seguir creciendo porque tenemos con qué, lo demostramos antes que llegue la tormenta porque veníamos creciendo muy bien hace un año y varios meses. Vamos a retomar esa senda de crecimiento sin dejar de saber que estamos todos poniendo el hombro, sin dejar de reconocer que no está fácil la cosa, pero estamos acá para entre todos sacar el carro del barro, y es así: estamos con el carro en el barro, tirando todos juntos para adelante y vamos a salir porque los argentinos somos gente valiosa, somos gente que hemos aprendido de nuestros errores, y que trabajando con transparencia, con la verdad y en equipo las cosas van a ir mejorando cada día más", concluyó el presidente.