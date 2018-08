UADER se declaró en alerta y adhiere a la defensa de la Universidad Pública

En el marco de la jornada nacional en defensa de la Universidad Pública, se realizó en el Rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos el trabajo en comisiones para dar inicio al plenario del Consejo Superior de la casa de altos estudios.En declaraciones a, el rector de la UADER, Aníbal Sattler, afirmó que "estamos profundamente convencidos que tenemos que apoyar a la Universidad Pública, nos solidarizamos con todas las universidades públicas que están pasando por este momento tan difícil, tres semanas sin clases, ajustes, tarifazos, suba del dólar, recortes, el no envío de las partidas presupuestarias, y la verdad es que no podemos hacer como si no pasa nada"."Estamos comprometidos con la educación pública y esta universidad se solidariza con el sistema universitario, con las universidades provinciales y nacionales y pensamos, como Consejo Superior,y también nos manifestamos en contra de cualquier avasallamiento de nuestras universidades públicas que son el orgullo de nuestro país, comparado con la educación de otros países", reafirmó.Por otra parte, Sattler manifestó que los docentes "no sobran" en el ámbito universitario; "por el contrario, necesitamos muchas más instancias de formación para nuestro pueblo argentino que se engrandece con la universidad pública que tiene".En tanto que el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología, también expreso su adhesión "a la declaratoria sobre la defensa irrestricta de los presupuestos, y la autonomía universitaria tanto a nivel nacional como provincial".El Decano mencionó además que "hemos venido denunciando el avasallamiento y los recortes que están enmarcados en una política claramente antipopular del gobierno nacional. Además nos ponemos en alerta que estos recortes y los acuerdos que Nación impone y firma con los gobiernos provinciales tengan consecuencias sobre los presupuestos de la UADER".