Recategorizaciones: Malestar en UPCN por la "dilación en cumplir la paritaria"

Ante la decisión del Gobierno provincial de reprogramar para la semana próxima la reunión para tratar el instructivo de recategorizaciones, UPCN advirtió: "No pueden seguir dilatando el cumplimiento de un compromiso paritario que se asumió hace ya más de un año" y expresó que "el acuerdo salarial del 2018 se firmó entendiendo que comprendía una política salarial más amplia con recategorizaciones y pases a planta permanente para paliar la grave situación que viven los trabajadores".



La noticia generó malestar, y según se informó desde el sindicato, en estas horas se definirá con los delegados las acciones a seguir. "Esperamos más de un mes para ser convocados, la fecha de reunión fue fijada por los paritarios del gobierno pero ahora postergan el encuentro por cuestiones de agenda, no es lógico. Para ellos no es importante resolver las recategorizaciones, pero para nuestros compañeros sí", expresó el gremio a través de un comunicado.



"Hemos sido pacientes y estamos abiertos a discutir distintas posibilidades, pero entendemos que debe darse una urgente respuesta para seguir negociando en un marco de confianza en el cual los acuerdos que se firman, se cumplan".



"Resulta por lo menos llamativo que en esta reunión donde el Ministerio de Salud -el área con mayor conflictividad por el escaso esfuerzo puesto en solucionar la preocupante problemática que atraviesan los trabajadores- y quien debía traer una propuesta para avanzar específicamente en recategorizaciones de agentes sanitarios y hospitales de salud mental, pasó para otra fecha", advierten.



En ese sentido UPCN resolvió que no se pararán los hospitales, pero se están juntando firmas en la comunidad para hacer conocer los reclamos y pedir el apoyo en este difícil momento.



Desde el sindicato se adelantó que pedirán al Ministerio de Economía que hagan llegar previo al encuentro que ha sido fijado para el próximo martes 28, el borrador del instructivo que pretenden debatir desde el gobierno, para llegar con una posición a la reunión y no seguir demorando el tema.