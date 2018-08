Comenzaron los allanamientos en domicilios de Cristina Kirchner

Política Peña rechazó que haya una persecución política contra Cristina Kirchner

Después de obtener la aprobación del Congreso, el juez Claudio Bonadio libró las órdenes de allanamientos sobre tres propiedades de Cristina Kirchner. Se comenzó con el departamento de Recoleta.En estos operativos impulsados en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción, la Justicia no busca dinero, sino "corroborar los dichos de varios testigos" sobre espacios físicos en las dos propiedades ubicadas en Santa Cruz y en la vivienda porteña, de Uruguay y Juncal.Además, se busca conocer la "estructura, espacios" de las propiedades como "posibles lugares de almacenamiento.A primera hora del jueves llegó al despacho del juez federal Claudio Bonadio el escrito que autorizaba la pericia, lo que le permitirá llevar a cabo dicho procedimiento.La presidenta del Senado, Gabriela Michetti, había adelantado a través de su cuenta de Twitter que el pedido llegaría este jueves a Bonadio, debido a que la votación finalmente se llevó a cabo pasadas las 20 horas del miércoles.No obstante, no prosperaron las condiciones que había solicitado la exmandataria, como que no hubiera cámaras en los allanamientos para evitar la difusión de imágenes y que hubiera senadores presentes: hubo 47 votos a favor de dejar el dictamen como estaba y 20 a favor de incluir ese pedido.La actual senadora quien cuestionó en su discurso los testimonios de los empresarios y ex funcionarios que se acogieron al régimen del "arrepentido" en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.