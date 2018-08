Peña rechazó que haya una persecución política contra Cristina Kirchner

Política Michetti le respondió a Cristina por Twitter

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó que haya una persecución hacia la ex presidenta Cristina Kirchner, y aclaró que el accionar de la Justicia se dio a partir de las "denuncias concretas ligadas a la corrupción".Peña se expresó de este modo al ser consultado sobre las expresiones de la senadora Kirchner durante el discurso que ofreció en la sesión del Senado, donde se autorizó el allanamiento de sus propiedades a pedido del juez federal Claudio Bonadio.Para el jefe de ministros, la investigación por presuntas coimas en obras públicas se basan en el "accionar de la Justicia a partir de denuncias concretas ligadas a la corrupción".Peña realizó declaraciones a la prensa al término de la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri en la Casa de Gobierno.En ese contexto, el funcionario aseguró que para la senadora "está garantizado el proceso y el derecho a la defensa", tras sostener que "lo más importante es que haya independencia del poder judicial".Recordó que "cuando lo denunciaron al presidente, al principio de su mandato", el propio mandatario dijo "quiero que me investiguen ahora, en tiempo real, quiero ponerme a disposición de la Justicia".Al respecto, sostuvo: "ojala hubiéramos tenido esa situación cuando se denunciaron a muchos de estos personajes que están presos, cuando nuestros dirigentes los denunciaban hace 10 o 12 años".Además, alegó que "los pedidos judiciales hay que respetarlos", tras indicar que "lo más importante es destacar los avances en la calidad institucional, que ojala hubiéramos tenido cuando ella era presidente pero no lo teníamos tan claramente por la injerencia que había sobre el poder judicial".Luego, afirmó que "ninguna de esas causas avanzó" en aquel momento, pero aclaró que "ahora están avanzando", pero aclaró que eso no se da por "una cuestión política" sino por "una concepción de la república".