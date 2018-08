Citricultores autoconvocados de Chajarí no descartan otras medidas de fuerza

"Nos reunimos el sábado y el acompañamiento ya fue importante porque se acercaron cerca cien personas y el con el paso de los días fue creciendo ese número y esto se debe a que las economías regionales vienen siendo golpeada desde hace tiempo", explicó el productor Martín Cornaló.



Dijo que el motivo por el cual se autoconvocan hace referencia a los juicios laborales, "hoy es imposible blanquear al trabajador con la situación económica que atravesamos y no paramos recibir juicios laborales, que además yo no sé qué pasa con el Colegio de Abogado porque resulta que cualquiera pasa por la puerta se saca una foto y eso ya es prueba suficiente de que trabajó para vos".



En lo que respecta a las respuestas políticas, el entrevistado señaló que "Piana arribará mañana a nuestra concentración y tenemos información que en estos días llegará también el senador Alfredo De Angeli, que por decisión de la asamblea queremos que se presente delante de todos a dialogar. También vendría el diputado Bahler".



Y agregó que "por una gestión de Piana nos estarían dando la posibilidad de rever algunos casos en la capital provincial para dar una solución inmediata pero este problema no es de ahora. Esto conflictos siempre se vieron, pero no sé si a causa de la crisis o qué pero esto ha proliferado con intensidad en el último tiempo y es por eso que decidimos autoconvocarnos en la ruta".



Con respecto al futuro de dicha manifestación, Cornalo subrayó que "por el momento la idea es solo manifestar nuestra disconformidad, no se ha planteado nada más grave, pero al pasar de los días se irá viendo lo que la asamblea va resolviendo y qué medidas se implementarán, porque el correr del tiempo cansa", señaló según informó Tal Cual Chajarí.