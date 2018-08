Con distintas actividades, comenzó la toma de una facultad de la UNER

La medida surgió de una asamblea de docentes y alumnos y de acuerdo a lo que decidieron, "será por tiempo indeterminado".Morella, una de las estudiantes, aseveró: "Han sido dos semanas arduas de paro docente y estudiantil, ante el ajuste brutal que estamos viviendo los estudiantes, en el sistema de becas exigimos el boleto estudiantil, nos posicionamos con un no rotundo al FMI, por todo esto y más, hemos tomado la facultad por tiempo indeterminado".La medida "surgió a partir de la asamblea de estudiantes de Trabajo Social, pero se fueron sumando otros actores, como sindicatos docentes universitarios, estudiantes de la Uader, de Ciencias de la Educación, de Ingeniería", detalló.Otro de los estudiantes que se sumó a la protesta pidió que "la toma sirva para visibilizar otras cuestiones como la necesidad de la continuación de la investigación ciencia y tecnología"."Son 52 las universidades que no han comenzado sus clases. No es casualidad que el gobierno tiró solo migajas a nuestro compañeros docentes, sino que instaló un circo mediático para que no se visibilice el conflicto", dijo la joven.En tanto, entendió: "Esto se presenta como un desafío para una generación que ha conquistado algunos derechos. Creemos que estamos haciendo algo histórico, pretende que esto nos ilumine en nuestro camino de conquistar nuevos derechos", manifestó además.En la noche de este miércoles se realizaba una asamblea estudiantil y de docentes. Iban a hacer una olla popular e iban a compartir la presencia de una murga.Asimismo, dejaron en claro que "ante el vaciamiento de la educación que pretende el gobierno nacional", los estudiantes "vamos a estar formándonos, aprendiendo. Tendremos una comisión de seguridad, otra de formación. Así se da inicio a esta toma".