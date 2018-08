Intendentes de todo el país reclamaron por el Fondo Federal Solidario

Las comisiones de Obras Públicas y de Asuntos Municipales se reunieron junto a más de 50 intendentes de distintas provincias para analizar las consecuencias del Decreto de Necesidad y Urgencia 756/18 de eliminación del Fondo Federal Solidario de la soja."Este decreto es un ajuste brutal que va en contra de la sociedad. Deja a los argentinos desprotegidos cuando es nuestro deber cuidar de todos. Este decreto va en contra del federalismo y de la autonomía que creemos que tienen que tener cada uno de los municipios del territorio nacional", sostuvo en la apertura el diputado Eduardo "Bali" Bucca, presidente de la comisión de Asuntos Municipales.Por su parte, el presidente de la comisión de Obras Públicas, Juan José Bahillo, señaló que "el gobierno tiene como prioridad satisfacer las demandas del FMI antes que trabajar en una mirada de un país federal con desarrollo, está más preocupado por los opinólogos del mercado que en ver qué pasa con el poder adquisitivo de los trabajadores, los sectores productivos y las economías regionales".A su turno, el titular de la bancada Justicialista Pablo Kosiner, aseguró que "la supresión del Fondo Federal Solidario no afecta políticamente a nadie, afecta a cada uno de los argentinos que viven en las provincias y municipios que ya no recibirán este insumo. Es mucho lo que se hace a partir de estos fondos. Se utilizan al 100% en necesidades básicas como obras de agua, cloaca, pavimento, centros de salud y escuelas".A su vez, afirmó que "el pedido de anulación del DNU presentado por el bloque Justicialista tiene que ver con la defensa de miles de argentinos". "El gobierno tiene la posibilidad hoy mismo de dejar sin efecto la decisión. No pedimos que nos escuche a nosotros, pedimos que escuche a los intendentes. También a los de Cambiemos, porque si mañana los intendentes se ven obligados a paralizar las obras en sus municipios nadie sacará rédito político, sino que miles de familias se quedarán en la calle", concluyó.Entre otros, estuvieron presentes los intendentes Saúl Echeveste, Ariel Rojas, Oscar Zanoli, Federico Ortiz, Ricardo Delfino (La Pampa); Juan Manuel García, José Luis García, Juan Carlos Plozer, Ignacio Rostan, Roberto Domínguez, Ramón Peña, José Panzardi, Francisco Winnik, Alberto Encina, Claudia Gronda, Diego Lavia, Rafael Carrara, Jorge Rodríguez, Isaac Veloso, Patricia Lezcano, Antonio Rodas, Atlanto Honcharuk (Chaco); Adrián Mendieta (Jujuy); Mario Cuenca, Gustavo Solís, Carlos López, Federico Zacca, Fernando Romeri, Efrain Orosco, Marcelo Moisés (Salta); Ramón Barrera, José Lauritto, Esteban Martín Piaggio, Carlos Oscar Curuchet, Leonardo Cergneux, Jorge Holzman, Leonardo Silva (Entre Ríos); Javier Noguera, Dario Monteros, Jesús Herrera, Jorge Yapura Astorga, Leopoldo Rodríguez, Carlos Najar, Sergio Venegas (Tucumán); Fabián Aballay (San Juan); Cristian Pérez, Rodolfo Flores (La Rioja); Lorenzo Schmidt (Formosa); Armando Seco Santamarina, Guillermo Ferreyra (Catamarca); Viviana Campos, Alberto Herrera (Santiago del Estero); Claudio Queno (Tierra del Fuego); y Marcos Pisano, Verónica Magario, Gustavo Menéndez, Javier Osuna (Buenos Aires).