Tuvo media sanción del Senado el proyecto de reforma electoral

Con la ausencia del vicegobernador Adán Bahl y por 15 votos contra uno, la Cámara de Senadores de Entre Ríos aprobó a las 21 de este miércoles el proyecto de reforma electoral abreviada que se presentó 20 días atrás.



La iniciativa establece que -en el caso de ser desdobladas- las elecciones se realizarán el segundo domingo de junio, es decir, el día 9, en tanto, las primarias serán el 14 de abril.



Fue miembro informante el senador de San Salvador, Lucas Larrarte (FpV), quien explicó ante el Cuerpo que se trata de un mecanismo para establecer claramente la fecha de realización de las elecciones generales en la provincia de Entre Ríos.



El legislador resaltó que al momento de proponer las modificaciones se han apoyado en importante doctrina y destacó el objetivo de valorizar los candidatos más próximos al elector, como son municipales y provinciales.



"Se trata de darle a los entrerrianos la posibilidad de hacer una evaluación de los proyectos provinciales, de lo que cada partido propone para los entrerrianos", indicó, afirmando que hay un "acuerdo de naturaleza política entre los Bloques de esta Cámara".



Luego el senador Ángel Giano dijo compartir los dichos de Larrarte y resaltó que fue el gobernador Bordet, al abrir el año legislativo, hizo un compromiso de presentar en la Legislatura entrerriana un proyecto que apunte a una reforma electoral y política sustancial, sobre todo por los años que tiene ya la ley 2.988.



"El Gobernador cumple, mando un proyecto hace tres meses al Senado, que era un Código Electoral", recordó, afirmando que aún se encuentra en estudio. Trajo a colación los principales aspectos, como la boleta única de papel, o la representación de las minorías y la igualdad de género, entre otros puntos.



Se refirió también a la jornada de trabajo que se hizo sobre el tema. "No pudo lograr el consenso necesario", reveló, mencionando en esa razón a las dos Cámaras Legislativas. Esto se hizo público, como por ejemplo aquellos que la querían aplicar desde 2023. Argumentó que no se quiso avanzar sin profundos consensos.



"El código es una deuda y lo seguiremos discutiendo", comprometió con vistas al futuro, confirmando los ejes mencionados.

Explicó que, ante la falta de consensos sobre el proyecto del Ejecutivo, se decidió presentar la iniciativa que se trata hoy. Hizo hincapié en el trabajo consensuado y mencionó que el Vecinalismo, a través del Senador Canali, hizo propuestas que no pudieron ser incluidas. Señaló que trabajaron en diversas instancias el Gobernador, el Vicegobernador, la ministra de Gobierno, entre otros actores importantes. Añadió detalles técnicos del proyecto.



"Este proyecto es fruto de un acuerdo político, y esperamos que sirva", enfatizó. Para Kisser es un avance, pero está "decepcionado" Por su parte, el senador Raymundo Kisser (Cambiemos), manifestó su "gran decepción" porque "finalmente se abordó solamente el tema de la fecha de las elecciones", dijo, y lamentó que haya quedado en el camino "el debate sobre cómo sostener los partidos políticos y el modo de financiar las campañas". En tal sentido, consideró que "los partidos no deben financiarse con recursos privados".



También quedó en el camino la posibilidad de "dejar atrás la boleta sábana y empezar a implementar la boleta única de papel", lamentó el senador.



"No pierdo la esperanza de que esto pueda ser discutido de acá a las próximas elecciones y que podamos hacerle un bien a la democracia", dijo.

No obstante, rescató el proyecto que se trató este miércoles porque "cumple con la Constitución provincial, a diferencia del proyecto original que había propuesto Bordet".



"Es un avance porque tenemos cierta previsibilidad", aseveró.



Por último se refirió a la posibilidad de que haya desdoblamiento: "Es una posibilidad, no nos gusta, pero la aceptamos".



"Tiene un costo, será decisión del Gobernador. Veremos si quiere ser austero o no", concluyó. Canali criticó los "parches constantes" Por su parte, el senador Pablo Canali del vecinalismo (Colón) salió al cruce del proyecto y recordó "las bondades" que presentaba el proyecto de reforma política que había presentado inicialmente el gobernador Gustavo Bordet.



"Se ponía claramente al elector como foco de la reforma, ya no a los partidos ni a los candidatos. Esto era una cuestión de avanzada, pero seguiremos con el sistema arcaico y vetusto que rige hasta ahora, y que presenta inconsistencias debido a los parches legislativos que se han incorporado a lo largo de los años", cuestionó el legislador, según detalla APF.



La anterior iniciativa "denostaba el sistema de boleta sábana, decía que el sistema actual es muy oneroso e incluso hablaba de la necesidad de terminar con el negocio de impresión de boleta".



"Eran 190 artículos firmados de puño y letra por el propio Gobernador", aseveró Canali.



"Todos se jactaron de lo lindo que era el anterior proyecto, pero muchos demoraron su tratamiento para llegar a una cuestión como la de hoy, que estamos tratando esta reforma express, parche, abreviada, como la quieran llamar. Yo ni siquiera la puedo llamar reforma electoral", sostuvo, al tiempo que enfatizó: "La normativa electoral se ve sometida a la coyuntura constantemente. Esto sucede cada cuatro años".



"Las coyunturas partidarias nos han llevado a seguir teniendo un sistema mediocre, arcaico y vetusto, lleno de parches", criticó Pablo Canali.

"Me planto en esta posición porque tengo libertad de conciencia. No negocio intereses personales, la postura siempre fue tratar de mejorar el sistema".



"Siento frustración y decepción, pero también estoy tranquilo porque muestro un poco de rebeldía contra el oligopolio electoral", dijo, al tiempo que dio cuenta de algunas de las propuestas que presentó el vecinalismo. Sobre el final del debate Luego el senador Lucas Larrarte, aseveró: "Bordet cumplió y presentó el proyecto que había prometido. En todo caso, que se haya podido avanzar o no en encontrar consensos, es nuestra, hagámosnos cargo".



"No tenemos que desilusionarnos, ya que todos los puntos que planteaba el anterior proyecto deben seguir en debate. La sanción de esta norma no impide que podamos seguir trabajando el proyecto de Bordet en comisión", aseveró.



"Dentro de las circunstancias, y sabiendo que somos un bloque minoritario, votaremos la mejor ley posible", dijo.



Sobre el final de la sesión, irrumpió la dirigente del MST, Nadia Burgos, quien cuestionó el proyecto y reclamó paridad de género, igualad para todas las fuerza políticas y que los senadores cobren lo mismo que el personal de educación".



Luego el presidente del bloque Cambiemos, Francisco Morchio, destacó la aceptación de las dos sugerencias realizadas por su bloque y la "actitud dialoguista del peronismo para arribar a un consenso".



"Hay una situación real, que es que ellos (el PJ) tienen los votos y nosotros somos siete. En este marco, teníamos dos opciones: que nos impusieran la ley que quisieran o dialogar y hacer una oposición constructiva", indicó.



"Decidimos optar por la segunda alternativa y trabajar para sacar la mejor ley posible dentro de las posibilidades que había, ya que los voto los tenían ellos", acotó Morchio.



(Fuente: APF).