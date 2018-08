Discapacidad: Instituciones denuncian falta de pago del programa Incluir Salud

Servicio en riesgo

En todo el país

Situación de crisis

El Centro de Día "San Francisco de Asis", Apana y el Centro Don Uva, que realizan prestaciones de discapacidad con fondos del programa nacional Incluir Salud, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad, no reciben pagos desde el mes de febrero y esperan una ayuda para continuar brindando los servicios, contaron a Elonce.Desde hace varios meses, la falta de pago ha movilizado a los damnificados en distintos puntos del país y en diferentes provincias.La monja representante de "Don Uva" contó a Elonce que "estamos preocupados por la falta de pago del Programa Federal Incluir Salud, a nuestras instituciones y desde el mes de febrero no estamos recibiendo los pagos de las prestaciones y eso afecta a la asistencia de las personas con discapacidad que nosotros atendemos y también al funcionamiento general de la institución, al transporte y a las personas que trabajan en las mismas ya que corren el riesgo de no percibir su sueldo", resaltó.Por su parte, la coordinadora del Centro Don Uva explicó que "nosotros tenemos tres instituciones que brindan el servicio a personas con discapacidad: El Centro de Día, la Escuela nº19 "Nuestra Señora de la Providencia" y un pequeño Hogar para personas con discapacidad. Sin embargo, queremos aclarar que los servicios los seguimos brindando y nunca se pensó en cortarlo porque priorizamos a la persona con discapacidad", afirmó Carolina y agregó que "el cargo tuvieron que afrontarlo las instituciones para que no se resienta el servicio que brindamos", resaltó.El Programa Federal Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), entre otros grupos. Estas medidas impactan directamente en el financiamiento de las instituciones que brindan servicios de atención a las personas con discapacidad.Organizaciones de todo el país que trabajan con personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad reclaman importantes deudas del programa Incluir Salud (ex Profe). En el mes de junio, la Agencia Nacional de Discapacidad comenzó a saldar los pagos. Sin embargo, los problemas subsisten en algunas instituciones y se agrava porque son varios meses los que se adeudan.Según un registro de organizaciones que defienden los derechos a la Salud, en Entre Ríos, al 31 de mayo de 2018, registraban que el Estado Nacional le adeudaba a la provincia 168 millones de pesos del mismo programa.El apoderado legal de APANA, contó a Elonce que "no tenemos explicación de la Agencia Nacional de Discapacidad por la demora del giro de los fondos y los pagos están suspendidos. Hemos realizado gestiones en Buenos Aires, pero no obtuvimos respuestas", dijo el letrado y resaltó que ante ello, "las instituciones enfrentan una situación de crisis y estamos muy cerca de la cesación de pagos y nos imposibilita cumplir con los compromisos que tenemos con transportistas, empleados y, profesionales", dijo.Asimismo, contó que "hemos tenido acercamiento al gobierno de la provincia y vamos a pedir una reunión con la Ministra de Salud para realizar gestiones y ver si se puede encontrar una respuesta", señaló a Elonce.Cristina Ripari, directora de APANA, sostuvo que "estamos muy preocupados por la situación, pese a que pasaron casi ocho meses, la espera se está haciendo insoportable y la respuesta de Nación no llega", dijo la docente a Elonce y agregó que sería importante tener una ayuda temporal de la provincia.Por ahora, "unimos los esfuerzos para continuar y administrar hasta el último centavo, pero es sumamente difícil", resumieron. Elonce.com