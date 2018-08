La provincia impulsa obras para mejorar la infraestructura en los municipios

El secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider recibió al intendente de Hasenkamp, Juan Carlos Kloss y le entregó de un subsidio destinado a mejorar la red cloacal que beneficiará a más de 7.000 personas. Además analizaron la marcha de otras gestiones para la ciudad.El funcionario provincial indicó que "la realización de obras públicas es también generadora de puestos de trabajo, dinamiza la economía de cada pueblo" y que "es por eso que desde la provincia estamos haciendo el máximo esfuerzo para sostener el nivel de obras en cada localidad, y lo hacemos con recursos mayoritariamente propios, fruto del esfuerzo de los entrerrianos".En ese marco, Kloss contó que el sistema cloacal de la ciudad "data de 40 años atrás" y que se viene trabajando para "restaurarlo". Para ello "le solicitamos al gobernador una ayuda para comprar una bomba, que necesitábamos con urgencia", y "gracias a Dios, a través del secretario General de la Gobernación, pudimos lograrlo"."La sala de bombeo de Hasenkamp tiene más de 40 años. Ya cumplió un ciclo. Ahora, a medida que vamos teniendo los fondos, hay que lograr restaurarlo para que tenga un mejor funcionamiento", señaló y agregó que buscará "en un corto tiempo poder reemplazar la otra bomba que en cualquier momento también va a dejar de andar".Por otra parte, el intendente de Hasenkamp remarcó la "ayuda importante que nos está dando el gobernador" para hacer frente "una de las falencias más importantes que tiene la localidad: el tema vial".En esa línea valoró que la municipalidad "cuenta con el personal y todas las herramientas, y en conjunto, la provincia nos viene ayudando para poder ir haciendo de a dos cuadras de hormigón y también cordón cuneta".Además resaltó que "en este momento tan difícil, donde no hay trabajo, esta obra hace que una parte importante de gente de la localidad pueda trabajar".Kloss también se refirió a la relación que la provincia mantiene con los municipios a la que calificó como "buenísima" y sostuvo que "nuestro gobernador le da a todos los municipios, no interesa el color político". Por el contrario, "esto no está sucediendo a nivel nacional", advirtió y agregó: "Nosotros desde Nación no tenemos ninguna obra. Por eso más que nunca necesitamos ese apoyo de nuestro gobernador".Además, el jefe comunal se refirió a la eliminación mediante decreto del gobierno nacional del Fondo Federal Solidario: "Es más que doloroso porque se van a rescindir muchas ayudas que podíamos darle a la gente", graficó Kloss y valoró la recaudación que tiene la ciudad.