El vicegobernador Bahl reunió a jóvenes en una novedosa capacitación

La voz de los protagonistas

Estudiantes de distintas escuelas secundarias de Paraná y Paraná campaña se encontraron en el Centro Provincial de Convenciones con la consigna de "ACTIVAR, actitud para innovar", una propuesta de capacitación de la Vicegobernación y el Senado Juvenil. A lo largo de la mañana, más de 200 jóvenes participaron en 4 talleres, dictados en forma simultánea. La jornada cerró con una charla sobre liderazgo, a cargo del vicegobernador Adán Bahl."Esta actividad, en el marco del Senador Juvenil, es una oportunidad que ponemos a mano de los jóvenes para su formación y para que puedan aprovechar todo su potencial", explicó el vicegobernador.La jornada se dividió en 4 talleres, uno destinado a mejorar la presencia y la expresividad, un taller de oratoria, un taller para optimizar el tiempo y la calidad de las exposiciones y un taller de creatividad para resolver problemas complejos. Fueron invitados los estudiantes de Paraná y Paraná Campaña que enviaron sus proyectos al Senado Juvenil 2018 y que tendrán el desafío de defenderlos en el recinto de la Cámara Alta."El Senado Juvenil fue creado hace 26 años con el objetivo de que los chicos conozcan y experimenten con las herramientas y las instituciones de nuestra democracia. Creemos que es necesario ir sumando nuevas herramientas a ese aprendizaje. Los chicos que llegan al Senado Juvenil vienen con proyectos muy interesantes. Traen horas de trabajo a cuesta. Han pensado distintas problemáticas y han pensado soluciones posibles. Eso ya es un paso enorme. Nuestro objetivo fue ofrecerles herramientas innovadoras que los potencien, que los ayuden mejorar sus presentaciones y sobre todo, que les sirvan para poner en marcha estos proyectos", señaló Bahl.El vicegobernador hablo con los chicos sobre liderazgo y los felicitó por "participar y porque fueron capaces de sostener las ganas y la voluntad que son imprescindibles cuando uno toma la decisión de hacer algo para cambiar la realidad"."Si eligen este camino, el de la política, o cualquier otro en el que tengan que ponerse al frente de un equipo o de un proyecto, muchas veces les van a decir que algo no es posible. Que no se puede. Habrá obstáculos, pero siempre hay otros caminos y formas de seguir adelante. No dejen que eso los limite. Tomen decisiones, arriésguense. No necesitan el permiso de nadie", expresó el vicegobernador en su charla sobre liderazgo al final de la jornada.Por su parte, la coordinadora del Senador Juvenil, Ingrid Dening, expresó que: "Preparamos esta jornada con mucho compromiso. Los chicos nos sorprenden todos los años y queríamos ofrecerles algo nuevo, estas herramientas que veíamos que hacían falta. Los vimos contentos. Ojalá que sumen y sirvan para poder concretar las distintas iniciativas".Fabricio, Marcos y Glenda, son alumnos de la Escuela Nº15 Baxada del Paraná y explicaron que el proyecto que presentarán en la etapa departamental del Senado Juvenil "trata sobre un área protegida que queremos concretar en una laguna que hay en Bajada Grande. Hoy está deteriorada por la basura y por residuos de la fábrica de aceite. Queremos hacer algo con eso, encontrarle una solución. Con la escuela siempre trabajamos problemáticas de nuestro barrio".En relación a la actividad coincidieron que: "estuvo muy buena la actividad. Nos orienta y nos da una mano para cuando tengamos que exponer. Nos ayuda a tener más confianza. Aprendimos mucho y se nota el compromiso que tienen con los jóvenes. Nos servirá para cuando tengamos que ir a presentar los proyectos y también para la vida. El taller que más me gustó fue el de expresión corporal, fue muy divertido".Luciana llegó desde la localidad de Viale, cursa sus estudios en el Instituto Comercial Virgen Milagrosa y explicó que "los talleres de hoy sirven y mucho, sobre todo el de oratoria, nos ayuda a como pararnos frente a las personas, como llegar al otro y hacer que nuestro proyecto les interese y tome relevancia".