Proponen identificar vehículos oficiales para evitar uso particular o partidario

El senador departamental por Gualeguaychú, Nicolás Mattiauda (Cambiemos) es autor de un proyecto de ley mediante el cual intenta que los vehículos oficiales no sean utilizados para fines particulares y/o políticos partidarios, en una iniciativa de protección y control de los bienes del Estado.Puntualmente el proyecto reza que se dispone "en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos la impresión estampado y/o demás medio de fijación de la leyenda 'SOLO PARA USO OFICIAL' en todo vehículo y rodado, de cualquier porte, del Estado Provincial, Ministerios, Secretarias, Direcciones y/o reparticiones Estatales, Entes Autárquicos y Organismos Descentralizados, con la sola excepción de los vehículos utilizados por la fuerza policial", indica el texto.Asimismo, se establece que de "no cumplirse se impondrán sanciones al funcionario responsable, consistentes hasta en multas deducibles de sus haberes, fondos que serán destinados al Instituto Becario de la Provincia. En tanto, se invita a municipios de Entre Ríos a adherir a la medida", señala un comunicado del senador enviado a este medio.Para Mattiauda, esto servirá para "además de poder tener un detalle de todos los rodados oficiales, asistir a un control estricto del uso de los mismos, lo que también es posible para obtener también un control de gastos, de desgaste de los rodados, de consumo combustible, de mantenimiento en general de los mismos. Lamentablemente, existen demasiados casos de vehículos oficiales que son utilizados en el marco de campañas políticas, con fines de índole familiar o privado y en marchas y manifestaciones", detalló en el escrito."A la ausencia de ética y de responsabilidad de los empleados y funcionarios del Estado, debemos sumar la existencia de vehículos que no siempre se encuentran claramente identificables para la ciudadanía. Creemos que la fácil identificación promoverá su buen uso. Además, estamos convencidos de que el control por parte de la ciudadanía de los bienes que pertenecen a todos los entrerrianos es necesario para transparentar gestiones", aseguró el legislador.Este proyecto tiene estricta relación, con el Pedido de Informes presentado días pasados, donde se solicita al Poder Ejecutivo que responda respecto de cuántos y cuáles son los vehículos que conforman la flota oficial de la provincia; si hay casos de denuncias por uso indebido de los mismos y si existe algún medio, telefónico o digital para efectuar denuncias por uso indebido de dichos vehículos, explicaron en el comunicado.El senador por Gualeguaychú agregó que "el mal uso de los vehículos del Estado provincial no es sólo antiético, sino que además está prohibido por ley. Pero igual sucede con una frecuencia alarmante. Frente a esto existen antecedentes suficientes en otros lugares del país y del mundo con propuestas que entienden, al igual que nosotros, que la rápida identificación de la propiedad del Estado y la accesibilidad del ciudadano a convertirse en agente de control puede aportar a la preservación de los bienes de la provincia, al ahorro de recursos que conlleva y a favorecer la participación ciudadana como veedores de las acciones de sus funcionarios puesto que las que tenemos, dada la evidencia, no están funcionando", consignó.Por último, Mattiauda remarcó que "los argentinos vivimos horas difíciles producto, entre otras cosas, del despilfarro, del mal uso de los bienes del Estado y de la corrupción de diversa índole. Porque los actos reñidos con la ética pueden ser chicos o grandes, pero en ninguno de los casos corresponden. Por ello es que el mal uso de los vehículos, donde empleados y funcionarios los usan a su antojo, para pasear, para hacer política o para hacer alguna obra particular, debe dejar de ser una práctica usual. Y en esa lucha a favor del cuidado de los dineros del Estado todos tenemos que estar encolumnados. Ojalá esta iniciativa colabore para empezar a cortar las avivadas mal entendidas que tanto daño nos hacen", finalizó.